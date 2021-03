La Diputación de Zamora mantendrá la pantalla instalada el pasado jueves en Viriato para mostrar imágenes de la Pasión en la provincia, así como otra serie de recursos turísticos de la capital y las comarcas. Estas proyecciones continuarán durante toda la Semana Santa, a pesar de la recomendación de la Junta de Castilla y León, que había alertado sobre la posibilidad de que se produjeran aglomeraciones en el entorno.

Requejo ha explicado este lunes que la pantalla está siendo "un éxito" y ha afirmado que "la gente se está comportando y está guardando las distancias". "No hemos visto ningún problema, ni hemos recibido notificaciones de la Junta, ni de la Policía Municipal, que está avisada por si se producen aglomeraciones", ha remarcado el presidente provincial.

Además, el dirigente de La Encarnación ha insistido en que no sabe "nada" de la Junta, que no se ha puesto en contacto con el equipo de Gobierno provincial, y ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "no puede prohibir, solo recomendar" respecto a esta pantalla.

Requejo sí ha pedido que la gente acuda "con cuidado" a disfrutar de las imágenes que se muestran en la pantalla, pero ha recordado que "la gente necesita alegría" en este contexto de crisis sanitaria. "Si la Junta nos pregunta, le explicaremos cómo está montado todo, que creo que es de una manera correcta", ha zanjado el presidente de la Diputación.