Zamora camina hacia un nuevo modelo de movilidad en el que se resta protagonismo a los vehículos contaminantes y se da prioridad al peatón y a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta. La ciudad, comprometida con la declaración de emergencia climática, ha trazado un nuevo esquema urbano que servirá para ofrecer una mayor sostenibilidad medioambiental a todo el entorno, dejando atrás la fórmula de los años 60 del siglo pasado donde se primaban los trayectos en coche particular. Ciclovías, aparcamientos disuasorios y plataformas son términos con los que debe familiarizarse el zamorano, habida cuenta de que la transición está en el horno y en apenas unos meses comenzarán a verse los resultados por toda la capital.

Ciclovías urbanas. El Ayuntamiento de Zamora ha diseñado una red de ciclovías que permita que ir en bicicleta sea por fin seguro y ajustado a ley. El concejal de Movilidad, Romualdo Fernández, ha defendido que la bici “es considerado, a todos los efectos, como un vehículo” y por esa razón no puede compartir aceras con los peatones, como así se diseñó en el pasado en zonas como Doctor Fleming. La red de ciclovías abarcará toda la ciudad y prestará especial atención a las avenidas que puedan ser más conflictivas, como es el caso de Requejo. De hecho, ya se ha hecho una petición formal al Ministerio de Fomento para poder instalar ahí uno de estos carriles que discurra desde Vista Alegre hasta La Farola.

Ciclovías periurbanas. Una vez esté ejecutada la red de ciclovías urbanas, el objetivo del Ayuntamiento de Zamora es ampliar estos carriles para conectar la capital con los municipios del alfoz. Una red periurbana que permita transitar en bicicleta hacia localidades del entorno y que sirva para el desplazamiento. A día de hoy, la ciudad tan solo cuenta con carriles bici recreativos y destinados al deporte, pero lo que ahora se busca es que estos espacios tengan sentido de la movilidad. Es decir, que esté claro cuál es la salida y cuál el destino, para que así cumplan una función predefinida de cara al transporte de personas.

Zona de bajas emisiones. La ciudad de Zamora se adelantará a las exigencias del Gobierno y creará una zona de bajas emisiones en el entorno situado intramuros. Se tratará de un espacio donde el uso del vehículo sea prácticamente testimonial y siempre ligado a la necesidad. En otras palabras, lo que se busca es eliminar el “tráfico parásito” que circula sin descanso por las calles estrechas en busca de aparcamiento. Las plazas para dejar el coche, de hecho, se limitarán al máximo y para solucionar este problema se construirán los denominados aparcamientos disuasorios en lugares estratégicos de la capital. Esto, apuntan desde el Ayuntamiento de Zamora, beneficiará al comercio y a la hostelería.

Plataforma única. Una de las principales consecuencias de la creación de la zona de bajas emisiones es la materialización de calles de plataforma única. Esto significa igualar la acera con la calzada, de manera que peatones y vehículos compartan el mismo espacio. En estas zonas de plataforma única, la reforma de la Ley del Tráfico establece que la velocidad máxima permitida para los coches es de 20 kilómetros por hora, de manera que se limitan los riesgos para el peatón y se contribuye a reducir las emisiones. La primera de estas zonas de plataforma única se ejecutará en el entorno de las calles de Cortinas de San Miguel, Luis Ulloa Pereira, Brasa, Traviesa y San Miguel. Se trata de un proyecto que estaba incluido en el macroplan de renovación de aceras emprendido por el Ayuntamiento de Zamora, pero que ha sido rediseñado por no ajustarse, precisamente, a este nuevo plan de movilidad urbana.

Aparcamientos disuasorios. La creación de calles de plataforma única lleva consigo la eliminación de plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento de Zamora dará respuesta a este problema construyendo los denominados aparcamientos disuasorios. Se trata de espacios colocados estratégicamente bordeando la ciudad en los que se podrá dejar el coche, evitando así el anteriormente mencionado tráfico parásito. El objetivo es que, a corto plazo, esta sea la primera opción que contemplen quienes visiten Zamora y quienes utilicen el coche para desplazarse a trabajar o por cuestiones de ocio. Para hacerlos más funcionales, está previsto colocar servicios asociados como puntos de recarga de vehículos eléctricos. Por el momento, ya se conocen tres ubicaciones. Uno estará entre la calle de Villalpando y la vía del tren, junto al polígono industrial; otro se encontrará en La Aldehuela; y un tercero, en el edificio municipal de la avenida de la plaza de toros, una vez se construya el futuro parque de bomberos en la rotonda del Sancho y quede libre el espacio para poder acometer allí la obra. Es, en definitiva, una de las cuestiones incluidas en este nuevo plan de movilidad que más posibilidades tiene de cara al futuro, como así ha señalado el propio concejal, Romualdo Fernández.

Reestructuración del tráfico. Existen puntos conflictivos dentro de la ciudad en los que se antoja necesario abordar una reestructuración del tráfico. Es el caso de la avenida de Cardenal Cisneros, para lo que habrá que ponerse de acuerdo con el Ministerio de Fomento. No obstante, desde el Ayuntamiento de Zamora han avanzado su intención de aplicar medidas de calmado del tráfico que vayan en consonancia de la nueva realidad de la movilidad urbana. Una operación similar se pretende hacer en la avenida de la Feria, junto a la zona recién liberada de la muralla. Allí, el objetivo es eliminar dos de los cuatro carriles existentes y que se consideran innecesarios. En el caso de Tres Cruces, por el momento, no está previsto reducir carriles, pero sí se aprovechará la nueva normativa en materia de límites de velocidad para convertirla en Zona 30, pese a que no tendría obligación al contar con dos carriles por cada sentido de la marcha para los vehículos motorizados.

Entornos escolares seguros. La seguridad a la entrada y salida de clase en los centros educativos es prioridad para el Ayuntamiento de Zamora. Por eso, en el Pleno que se celebrará este mismo viernes se aprobará una partida de 400.000 euros dirigida a la recuperación de espacio peatonal en los entornos de los colegios. Se trata de incorporar superficie, hasta el momento destinada única y exclusivamente a los vehículos, para otorgársela a las aceras. El primero de estos proyectos se podrá observar en próximas fechas en el CEIP San José de Calasanz, aunque está previsto continuar en otros centros.