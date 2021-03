Al hilo de los siete robos perpetrados por una pareja de jóvenes en casas de Sanabria y un coche en Arcenillas, la Guardia Civil ha localizado en dos viviendas parte del material sustraído que será entregado a las víctimas una vez reconocido y justificado por las mismas.

No obstante, durante los registros también se han hallado otros efectos personales cuya procedencia de momento no se ha podido justificar. De ahí que la Guardia Civil sospeche que puedan estar relacionados con otros robos. Por eso, desde la Benemérita recuerdan que las imágenes de los artículos localizados y no identificados están a disposición de cualquier ciudadano que haya sufrido un robo y se pueden consultar en dependencias de la Guardia Civil de Zamora (Equipo Roca), por si pudiera reconocerlos como de su propiedad.