La vacunación en Zamora, como en Castilla y León y el resto de España, no es a la carta, sino que cada ciudadano deberá ponerse la dosis de la marca que le corresponda, sin que pueda elegir entre AstraZeneca, Pfizer, Moderna, o la de los laboratorios que puedan estar disponibles en un futuro, caso de Pfizer.

En estos momentos en Zamora se está llevando a cabo la vacunación del grupo 6, concretamente el apartado de los profesores, una vez que se ha inmunizado con la primera dosis a Policía, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil. A todos ellos les corresponde la vacuna de AstraZeneca, no por capricho, sino porque así lo establece la Estrategia Nacional de Vacunación, aún pendiente de una próxima actualización para poder abarcar a los mayores de 55 años.

La vacuna es voluntaria y por tanto, no se puede obligar a nadie a ponérsela, aunque, por lo visto en el Centro de Vacunación de Sacyl en el Teatro Ramos Carrión, los docentes zamoranos han optado mayoritariamente por acudir a inocularse la dosis, pese a todas las dudas que ha generado AztraZeneca, conscientes de que las garantías de seguridad son suficientes como para no rechazar el fármaco.

Paralelamente se está llevando a cabo la vacunación del grupo 5A, con dosis de Pfizer o Moderna, que son las personas mayores de 80 años, es decir, nacidas en 1941 o antes de esta fecha. Y con estas mismas dosis, según la disponibilidad que vaya llegando a la provincia, se irá vacunando a las personas de entre 70 y 79 años de edad (nacidas entre 1942 y 1951, ambos incluidos) y las personas entre 60 y 69 años de edad (nacidas entre 1952 y 1961, ambos incluidos).

Queda por definir el siguiente grupo, las personas con condiciones de alto riesgo mayores de 16-18 años, que se vacunarán una vez se haya completado la vacunación de las personas de 60 y más años de edad. Se vacunación con Pfizer y Moderna, aunque falta por definir qué se entiende por condiciones de alto riesgo.

Liberados sindicales

Por otra parte, el sindicato UGT han comunicado a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación "que serán los últimos vacunados dentro del colectivo docente". En una nota de prensa, UGT asegura que "el resto de sindicatos si que van a vacunarse en esta primera ronda. UGT pasará el listado de los liberados de pública y privada de Castilla y León cuando se hayan vacunado todos los docentes con atención directa al alumnado, para que organicen cómo incluirnos en las sucesivas rondas. Lo que hemos pedido es que nos vacunen los últimos y siempre antes de agosto de este año, que es cuando finaliza nuestra liberación".

El sindicado explica que "no es de recibo vacunarnos antes que nuestros compañeros en las aulas, ya que no somos personal de riesgo y así lo ha decidido la organización. En Castilla y León hay provincias que ya han vacunado y los liberados de Enseñanza UGT no lo han hecho, siguiendo las instrucciones de la organización".

VACUNACIÓN DEL CORONAVIRUS EN ZAMORA