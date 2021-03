El acuerdo firmado entre Satse y la Consejería de Sanidad sobre las retribuciones a las enfermeras de Sacyl ha generado un conflicto sindical entre varias agrupaciones. Desde el sindicado Comisiones Obreras, por ejemplo, aseguran “no dar crédito” al “supuesto” acuerdo. “Y decimos supuesto porque, hace una semana, se aprobaban las retribuciones para los empleados públicos de Castilla y León y la Consejería de Sanidad no propuso ningún tipo de mejora para el personal de Sacyl. Lo único que han recogido dichas retribuciones es la subida del 0.9% para todos los empleados públicos tras haberlo solicitado CCOO y el resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Empleados Públicos de Castilla y León. Por lo que tenemos serias dudas de la viabilidad de la puesta en marcha de este compromiso”, apuntan las mismas fuentes.

Dice Comisiones que “las propias enfermeras nos dicen que esto no es lo que quieren” porque se trata de “migajas a costa de sus compañeros. No quieren que les enfrenten con quienes trabajan codo con codo cada día, no quieren que no se reconozca el valor del trabajo en equipo, imprescindible para que nuestro sistema de salud funcione”, aseveran las mismas fuentes.

El sindicato, así las cosas, anuncia movilizaciones. “Mientras siga esta falta de negociación, esta firma de compromisos discriminatorios y este maltrato al conjunto de profesionales de Sacyl desde CCOO nos vemos obligados a convocar movilizaciones y queremos hacerlo de la mano de todas las organizaciones sindicales, colectivos y compañeras y compañeros que se hayan sentido maltratados por esta Gerencia Regional de Salud y consideren que todas estas cuestiones se deben negociar para el conjunto de los y las trabajadores”. Así las cosas, aunque de momento solo se han convocado concentraciones, no se descarta una huelga en las próximas fechas, insiste Comisiones.