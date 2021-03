El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, y el coordinador general de la organización en la provincia, Jesús María Prada, han comparecido este martes para valorar el resultado y las consecuencias de la moción de censura presentada por el PSOE de Castilla y León contra el líder autonómico del PP y máximo responsable de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que salió indemne del envite gracias al respaldo de sus socios de Ciudadanos, que mantuvieron la disciplina de grupo y que prácticamente certificaron la continuidad de la coalición durante los dos años largos que quedan de legislatura.

Barrios intervino para felicitar al Gobierno autonómico por su resistencia a "este intento de desestabilización" de los socialistas, y para repasar algunas de las medidas implementadas por la coalición de centro-derecha durante su mandato. El presidente del PP de Zamora ha destacado que Mañueco está centrado "en la vida y en los empleos" y ha defendido la necesidad de mantener ese Ejecutivo "sin experimentos" para Castilla y León.

Por su parte, Jesús María Prada le ha pedido al PSOE que "defienda a Zamora en lugar de enredar con mociones fake" y ha recordado que "Castilla y León no es un tablero de ajedrez", por lo que "la estrategia trazada resulta errónea y está fuera de lugar". Además, el también vicepresidente de la Diputación ha insistido en que las preocupaciones de la provincia están en otros ámbitos, como la recuperación del tren madrugador, la apertura de la estación de Otero de Sanabria, los accidentes que se producen en la N-122 o el proyecto de Monte la Reina, unas cuestiones que, según el representante popular, no se están abordando.

"Todo el mundo que tenga unas ideas como las nuestras cabe en el Partido Popular"

En cuanto a la repercusión de todo el terremoto político en la actualidad provincial, Barrios ha insistido en que la situación en la Diputación se mantiene como estaba, y ha subrayado que, tanto el grupo popular como el de Ciudadanos, son "gente seria".

Por otra parte, al ser cuestionado por una posible incorporación del presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, a las filas populares, Barrios ha señalado que "cada uno es libre de hacer lo que quiera", y ha indicado que en el PP cabe todo el mundo que tenga las ideas que defiende el partido. "No decimos que no a nadie que venga con la intención de trabajar, pero me consta que Requejo está a gusto en Ciudadanos", ha zanjado el presidente de la organización en Zamora.