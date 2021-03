Un zamorano salva su vida gracias a la rápida intervención del jefe de la Policía Municipal, Tomás Antón, que paseaba con su familia por Los Pelambres y, al avistar al hombre cauce abajo, no dudó en quitarse la ropa y lanzarse al río Duero para rescatarle. Antes llamó a emergencias del 112, cuyos efectivos ya no tuvieron que intervenir en el rescate. Cuando Antón llegó a la altura del varón, que permanecía a unos 20 metros aguas abajo de la playa y a unos cuatro de la orilla, agarrado fuertemente de una rama, "ya se estaba agotando, casi no tenía fuerzas", comenta el jefe de la Policía, que describe a una persona "muy asustada, me costó que se soltara de la rama para poder sujetarle y salir con él hacia la orilla".

El incidente quedó en un susto, el hombre salió sin ninguna lesión y fue atendido en la orilla del río por efectivos de la Policía Municipal y por los servicios sanitarios.

El Ayuntamiento de Zamora ha querido hacer público su agradecimiento al jefe de la Policía Municipal por lo que considera "un acto heroico con el que evitó el ahogamiento" de un vecino de la capital.