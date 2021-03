“Pedir la paralización de esta obra es defender que no se haga nada en Tres Cruces durante este mandato”. Así de contundente se ha mostrado el alcalde, Francisco Guarido, frente a las críticas que le han llovido al Ayuntamiento de Zamora respecto a la reposición de las aceras de esta arteria principal de la capital. Primero fue el Partido Socialista, luego la asociación de vecinos, posteriormente Ecologistas en Acción y por último una treintena de negocios de la zona que firmaron contra el proyecto. “Me consta que hay otro movimiento recogiendo firmas a favor y ya tienen más, en torno a cuarenta”, ha indicado el alcalde. Con el poder de las rúbricas o sin él, la única realidad es que la intervención se llevará a cabo en los términos planteados. Una actuación “necesaria” y que, además, viene justificada por la renovación del alumbrado para este espacio.

Francisco Guarido, Romualdo Fernández y Diego Bernardo han querido comparecer frente a los medios para explicar la polémica obra de la avenida de las Tres Cruces. Ha sido el alcalde quien ha catalogado la intervención de “necesaria y, a la postre, beneficiosa para la zona y para toda la ciudad”. El hecho de sustituir el pavimento de las aceras, que es la cuestión a la que se oponen quienes se han posicionado en contra del conjunto de la actuación, viene dado por otro proyecto que hay que acometer, como es el de renovar el alumbrado. “Para esta ejecución, es necesario cavar zanjas por toda la avenida, por lo que es lógico aprovechar la situación y sustituir también el pavimento de las aceras en la misma operación”, ha expresado el regidor municipal.

Los colectivos que han alzado la voz frente a la obra de Tres Cruces alegan falta de ambición del equipo de Gobierno por no aprovechar la tesitura para eliminar espacio para el tráfico rodado y regalárselo a los peatones. “Entendemos ese posicionamiento, pero ahora no es el momento de plantear esa modificación sustancial de la movilidad sin antes haber avanzado en el Casco Histórico, que será nuestra primera zona de bajas emisiones”, ha explicado Romualdo Fernández. El alcalde, por su parte, ha señalado que la intervención que ahora se va a realizar “es perfectamente compatible con esos planteamientos a favor de la sostenibilidad que se podrán realizar en un futuro no muy lejano”.

Guarido ha avanzado que el plan de movilidad que el Ayuntamiento de Zamora tiene entre manos está diseñado para dar un cambio radical de la manera de entender el tráfico en la ciudad en un plazo de diez años. Además, en los próximos dos ejercicios comenzarán a verse resultados. “Pero, hay que tener claro que debemos ir paso a paso”, ha aseverado. Respecto a la polémica, el regidor municipal ha acusado a Partido Popular y Partido Socialista de “querer desgastar al equipo de Gobierno”. Respecto a este último, además, ha señalado que “sus concejales han estado revolviendo con los vecinos y negocios” para oponerse a la intervención. “Como sea, esto va a revitalizar la zona”, ha zanjado.

Gago responde al alcalde: “No me escondo, mi trabajo es hablar con los vecinos y negocios”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha respondido a Francisco Guarido después de que el alcalde acusara a su formación de “revolver con los vecinos y negocios” para sumar oposición al proyecto de las Tres Cruces. “No me escondo: sí, he hablado con todos los negocios de la avenida y con muchos vecinos, incluida la asociación”, ha expresado el edil. “Es una sorpresa que el alcalde se manifieste de esta manera, cuando él tenía que saber muy bien que la oposición consiste en estar a pie de calle, escuchar a los zamoranos y proponer”, ha añadido. “Cuando algo se hace mal, como ahora, nosotros se lo vamos a decir y vamos a plantear alternativas, como también hemos hecho respecto a las Tres Cruces”, ha indicado el concejal socialista. David Gago ha vuelto a insistir en que la obra es “un parche”, aunque ha reconocido que es “necesaria, porque se va a corregir el problema de la iluminación”. No obstante, el portavoz socialista ha señalado una vez más que “no es la obra que necesita la ciudad y todavía hay margen para el debate”.