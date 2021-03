La concejala y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Cruz Lucas, denuncia la falta de mantenimiento y de seguridad en los parques infantiles de la ciudad, "en los que hay elementos de juego deteriorados que no se han sustituido, así como otros que no son adecuados para niños de ciertas edades". El grupo critica "el mal estado de los parques, con elementos que no pueden utilizarse porque están precintados u otros que están estropeados como columpios en los que solo se conservan la estructura".

Lucas pone el ejemplo del céntrico parque de la plaza de Castilla y León, uno de los más frecuentados en la ciudad. En este caso, ha explicado que hay elementos muy deteriorados y otros que no parecen apropiados para su uso por niños.

También ha hecho referencia al nuevo parque de La Lobata, que ha sido inaugurado el pasado fin de semana en el barrio de San José Obrero, y donde ya está precintada la tirolina que se había instalado. "Nos gustaría saber qué ha pasado con la tirolina en un parque infantil que se acaba de inaugurar y que debería contar con todas las medidas y condiciones de seguridad", apunta.

Sobre esta recién estrenada instalación, la concejala Cruz Lucas ha denunciado que la arena se sale del vallado del recinto a las baldosas que lo rodean, lo que supone un peligro para los niños por el riesgo de resbalones cuando corren alrededor. "No es normal que cada poco tiempo ciertos juegos infantiles estén precintados, lo que delata o bien que el mantenimiento que se está haciendo no es el apropiado o que la instalación de estos juegos no es la más segura", expone.