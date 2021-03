"Con mucha intranquilidad porque en Castilla y León se han vacunado del coronavirus Soria, Segovia y Burgos y no saben lo que va a pasar con la segunda dosis. En Zamora el director provincial nos comunicó el inicio de la campaña, pero no puede ser porque AstraZeneca está en espera". Son las palabras del presidente de la Junta de Personal Docente de Zamora, Ramón Rodríguez. "Los profesores vacunados están inquietos por ver qué pasa, cuando va a ser la segunda, qué riesgos hay, porque tampoco somos sanitarios ni epidemiólogos para valorar, no tenemos más remedio que confiar en los que saben y los que no se han vacunado a ver cuando nos toca", se iba a empezar en Benavente y se ha paralizado.

El Pleno la Junta de Personal ha acordado "enviar una propuesta a Educación y Sanidad para ver qué va a pasar, que se avise con tiempo y se regulen ciertos aspectos logísticos que no están bien perfilados como es el de Benavente, porque el 80% del claustro de la ciudad está compuesto por gente de fuera, Zamora, León e incluso Salamanca. Tienen que quedarse allí porque la vacuna es por la tarde. Ya sabemos que la logística es muy compleja, pero se les obliga a comer allí y después por la tarde tienen que regresar a casa y claro en esa hora, esas dos horas cabe la posibilidad de que aparezca algún efecto secundario. Es un aspecto que crea inseguridad a los compañeros. Estamos a la espera de ver lo que nos comunican".

El profesorado no se ha vacunado en Zamora, salvo algún colectivo concreto como por ejemplo los de educación especial o especialistas que entran en las aulas burbuja.

Otro problema está en el profesorado mayor de 55 años, en torno a un 30% del total, para el que no vale la vacuna de AstraZeneca y están a expensas de saber qué tipo de dosis tendrán para inmunizarse. “Pedimos información clara. Hay provincias que lo han hecho muy bien con un power point que explica todo el proceso, lo que hay que hacer antes de la vacuna, como se vacuna, cuando, casi siempre por la tarde y los efectos secundarios que pueden ocurrir”.

Otra precaución de piden los docentes es que no se vacune el mismo día a un alto porcentaje de profesores, porque puede ocurrir que los efectos secundarios, aunque no sean graves, provoquen falta de efectivos y el centro se vea comprometido para poder seguir funcionando.

