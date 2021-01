Sacyl ha trasladado a pacientes de Salamanca y Ponferrada a la UCI de Zamora, informaron a este diario fuentes sanitarias, que mostraron su preocupación por el hecho de que se traiga a enfermos de otras provincias a una unidad de críticos que se encuentra ya con un alto porcentaje de ocupación. Las UCIS de varios hospitales de la comunidad se encuentran prácticamente al 100%, cuando no han sobrepasado su capacidad máxima.

Por otro lado, las vacunas de Moderna solo se pueden inocular a los profesionales del Complejo Asistencial de Zamora, debido a que son muy inestables con el transporte, por lo que son las dosis de Pfizer las que servirán para poner la segunda dosis en las residencias y la primera en los centros de salud, cuando haya suficiente suministro. Así lo dijo ayer la gerente, Montserrat Chimeno, quien explicó cómo el fallo del suministro de la semana pasada obligará a variar el plan de vacunación que estaba previsto a partir del lunes, con el fin de gestionar lo mejor posible las dosis disponibles contra el coronavirus. Así, se va a priorizar la segunda dosis de las residencias de mayores, vacuna que no se pondrá a quienes se considere que se han saltado el protocolo que se la pusieron cuando no les correspondía, colectivo en el que no se incluye a los taxistas que aprovecharon las unidades sobrantes cuando transportaban a los equipos de vacunación.

