Que no falte el humor. Ante la “aparición” de la Virgen de la Soledad en camisetas del grupo de heavy ‘Bring Me The Horizon’, los zamoranos tiran de ingenio para pedir en contraprestación por el daño causado un concierto de la banda en Zamora. Eso sí, gratis y para 2021.

Horas después de conocerse el “merchandising” no oficial de la banda inglesa y la reacción por parte de la cofradía Jesús Nazareno, un usuario llamado “Zamorano Zamorean” ha iniciado a través de Change.org una recogida de firmas para exigir la actuación del grupo en la capital del Duero.

“En Zamora hay indignación. El uso indebido de nuestra Virgen de la Soledad ha creado enfado y desencanto en esta bella ciudad y en sus religiosas gentes. Es por ello que demandamos como justo pago un concierto gratis de la banda en la ciudad de Zamora”, justifican.

Según explican en el texto, traducido también al inglés, para ‘Bring Me The Horizon’ sería “una gran oportunidad para resarcirse de sus pecados y de la controversia causada”. Además, añaden, tendrían “la ocasión de tomarse unos cuadrados en el Bayadoliz o unos pinchitos en los Lobos, entre otros deliciosos manjares autóctonos”.