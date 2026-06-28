Nuevo fichaje en el Zamora CF: regresa Aleix Gorjón, que firma por dos temporadas

El Zamora CF continúa dando forma a su proyecto para la temporada 2025-2026 en Primera RFEF. El club rojiblanco acaba de anunciar un nuevo fichaje: se trata de Aleix Gorjón, que firma por dos temporadas y regresa a la disciplina rojiblanca tras militar la pasada campaña en Unionistas de Salamanca. Una cara conocida para la afición que viene a sumarse a las incorporaciones ya anunciadas de Juanje, Hidalgo y Navarro.

Gorjón ya defendió la camiseta del Zamora CF durante la temporada 2024-2025, en la que disputó un total de 24 encuentros oficiales. Tras su etapa en el Ruta de la Plata, Aleix recaló en Unionistas de Salamanca, donde compitió durante la temporada 2025/26 en Primera Federación disputando 35 partidos y más de 3.000 minutos.

Aleix Gorjón con la camiseta del Espanyol / RCE Espanyol

Formado en las categorías inferiores del RCD Espanyol, Aleix ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol catalán. "Su experiencia en la categoría y su conocimiento del club convierten su regreso en una incorporación de garantías para el proyecto rojiblanco", apuntan desde el Zamora CF.

Con la vuelta de Aleix Gorjón, el Zamora CF recupera a un futbolista que ya conoce la casa, la ciudad y la exigencia de defender este escudo. Su llegada, según el club, aportará "calidad, verticalidad y experiencia para afrontar con ambición" la temporada 2026/27.

Nueva baja: adiós a Sergi López

Con la incorporación de Gorjón, el Zamora CF sigue moviéndose en el mercado para apuntalar su plantilla antes del inicio de una temporada que aspira a despertar de nuevo la ilusión de la afición rojiblanca por el ascenso a Segunda División. El fichaje del catalán llega minutos después de anunciar una nueva baja, la del vasco Sergi López, que deja de vestir la camiseta del Zamora CF tras una temporada en el club: "Gracias por defender este escudo con trabajo, compromiso y profesionalidad desde el primer día".

Una nueva salida que llega después de tres marchas importantes para la afición como han sido Markel Lozano, Kike Márquez y Fermín Sobrón.