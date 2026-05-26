¿Pantalla gigante para ver el Villarreal B-Zamora CF?: la respuesta no es tan sencilla

El domingo 31 de mayo el Zamora CF afronta su primera cita para lograr el ascenso a Segunda División. Los rojiblancos jugarán en casa del Villarreal B a las 20.30 horas, y decenas de aficionados se movilizarán hasta Villarreal para apoyar a su equipo.

Pero ¿qué pasará con los que no puedan viajar y quieran ver el partido? Lo más probable es tengan que verlo en sus casas o en establecimientos con el servicio contratado, ya que la instalación de una pantalla gigante para ver el encuentro en la calle es una misión casi imposible.

David Gago, concejal de Seguridad Ciudadana y Promoción Económica, señala que "se está denegando sistemáticamente la instalación de pantallas" por un asunto relacionado con los derechos de exhibición. "Lo que antes era más sencillo, ahora se complica", apunta Gago. Y es que, LaLiga ha rechazado recientemente los permisos para ver el partido entre el Real Valladolid y el Deportivo de la Coruña, de ascenso a Primera División; y el choque entre el Elche y el Girona, en la pelea por la permanencia en la categoría reina del fútbol masculino español.

Ante la negativa de LaLiga, el ayuntamiento valenciano firmó un decreto extraordinario para autorizar a los establecimientos de hostelería a instalar televisores en sus terrazas durante la celebración del partido. Una medida que permitió a bares, cafeterías y restaurantes ofrecer la retransmisión en espacios exteriores y que los aficionados del Elche pudieran apoyar a su equipo desde la distancia.

Un ejemplo que podría seguir el Ayuntamiento de Zamora para facilitar que los aficionados del club rojiblanco que no se puedan desplazar hasta Villarreal puedan ver el partido de ida de la eliminatoria en terrazas y acompañados de otros seguidores del Zamora CF.

¿Dónde ver el Villarreal B - Zamora CF?

La Real Federación Española de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con once operadores nacionales para emitir los playoffs de ascenso a Segunda División. Así, la ida y la vuelta del Zamora CF contra el Villarreal B se podrá ver en Movistar Plus+, DAZN, MasOrange (Jazztel, Yoigo, MasMovil, Euskaltel, Telecable y R) DIGI, y FC Play.