El Zamora gana al Palencia y encarrila la Copa Federación

El Zamora CF ha encarrilado su participación en la primera fase de la Copa Federación logrando una rotunda victoria por 1-3 que le permitirá, ganando o empatando ante el Villaralbo, alcanzar el primer puesto de esta fase de grupos. Los rojiblancos encajaron su primer gol de la pretemporada con el partido ya decidido con 0-3 pero mostraron una gran eficacia ofensiva aunque la dependencia de Kike Márquez, como ya ocurría el pasado año, sigue siendo muy clara.

El Zamora CF salió al cuidado césped de La Balastera no excesivamente activado aunque el primer acercamiento terminó con un disparo de Loren. El Palencia intentaba salir al contragolpe y lo logró hasta en tres ocasiones con su extremo Samu que obligó a realizar una gran intervención a Fermín en la primera,en la segunda el jugador palentino no encontró rematador a su centro y en la tercera, Luismi Luengo le tapó bien cuando ya estaba dentro del área.

Pero el equipo rojiblanco -esta vez vestido de verde y negro- sufrió un serio contratiempo con la lesión de tobillo que sufrió Markel Lozano tras recibir una dura entrada y que obligó a Carlos Ramos a entrar en el terreno de juego.

Y el Palencia, un equipo de Tercera RFEF, siguió siendo el que creaba más peligro, ahora con un disparo desde la frontal de Botía que atrapó de nuevo Fermín.

Pero la ocasión más clara fue la del Zamora, en un centro de Rufo que vio desmarcado a Márquez, pero el delantero andaluz remató de cabeza algo desviado cuando tenía toda la portería para él.

Siguió buscando el gol sin acierto, esta vez con un disparo desde lejos de Carlos Ramos que se entrelló en el exterior de la red.

Tras el descanso, el Zamora volvió a salir con enorme tranquilidad pero la diferencia de categoría de ambos rivales,y la calidad de Kike Márquez pusieron el punto y final a la contienda en solo diez minutos, los que necesitó el delantero andaluz para recibir dentro del área y marcar el 0-1 de tiro cruzado al que no llegó el portero; y poco después Márquez acertaba en el lanzamiento del penalti que cometió el defensa Capi al derribar dentro del área a Merchán, que culminaba un gran contragolpe de toda la delantera zamorana.

Los rojiblancos, casi sin dar impresión de esfuerzo, terminaron por redondear la goleada con el primer tanto que marca con la camiseta del Zamora Carbonell, de cabeza en un córner lanzado por Carlos Ramos.

El Palencia dio por bueno el resultado y no se vino abajo, sino que siguió jugando como hasta entonces. Vallecillo disparó al palo y el rechace no pudo aprovecharlo Torres a bocajarro. El Zamora tampoco estuvo afortunado con los palos porque Sancho, nada más saltar al campo también disparó al poste y el palón no quiso entrar en la portería.

Juan Sabas, con el partido encarrilado, aprovechó para realizar cambios que le permitirían seguir observando en acción a sus nuevos jugadores y el Palencia hizo lo propio, consciente de que ya poco podía hacer aunque su vocación atacante tuvo su premio en el 1-3 que marcó Torres en el minuto 81.

Con esta victoria, el Zamora da un paso de gigante hacia la final de