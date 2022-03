El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, señaló hoy en rueda de prensa que el equipo tratará de agarrarse a una "media inglesa inversa" y encara de forma optimista su visita al Reina Sofía con la ilusión de poder sumar tres puntos y hacer bueno el empate firmado en casa ante el CF Talavera. Un rival con el que "se mantiene la distancia clasificatoria" y frente al que se lesionó un Adri Herrera que no será de la partida, al igual que Juanan y, posiblemente, César Yanis.

"Siempre hay que sonreír y ver el lado bueno", señaló Yago Iglesias, visiblemente de buen humor en rueda de prensa. El gallego no dudó en asegurar que esa es la mentalidad que debe tener el equipo pues "desde luego que ayuda" a la hora de encarar los retos y pelear por los objetivos, aunque sea en un momento difícil como el que atraviesa ahora el Zamora CF. "Esta no es una situación de buen gusto, especialmente tras varios años de vivencia positiva en el club. Esto es fútbol y es deporte, hay que saber lidiar con las situaciones según vienen y creo que el carisma de cada uno y la forma de afrontar las cosas nos ayudará a dar una mejor versión. Por eso, hay que ser positivo. Estamos en una situación complicada pero en una categoría de mucho nivel, hay que trabajar con una sonrisa", comentó Iglesias.

En ese sentido, el gallego no dudó en asegurar que el trabajo es "mucho más fácil cuando se gana", especialmente los lunes. "Es algo que se nota, aunque en el momento en el que estamos siempre tiene que costar un poco más", aseveró, añadiendo: "a partir de ahí, a mitad de semana, el miércoles ya la gente viene con ánimo y con otra cara respecto al lunes porque aquí se compite cada siete días y tienes que llegar al 100% al siguiente partido. A partir de ahí, la concentración es máxima".

Iglesias analizó el momento actual rojiblanco y destacó que "siempre hay que ser optimista" mientras el equipo tenga razones para ello, buscando sumar una victoria ante Unionistas para hacer bueno el empate ante CF Talavera, un resultado que, bajo su opinión, no fue tan malo como podría parecer. "Siempre que haya jornadas por delante y a nivel clasificatorio haya margen para seguir peleando por el objetivo, hay margen para ser optimista y seguir trabajando. Cuando analizamos los partidos a principio de semana y estudiamos lo sucedido, al final tienes que hacer una lectura sobre lo que el equipo ha hecho de forma positiva y negativa para mejorar. En este sentido, la lectura positiva es que, dentro de lo malo, hemos mantenido la distancia clasificatoria y quedan nueve jornadas por delante. Tenemos el golaverage ganado a CF Talavera y, ahora, según dicen, los equipos que quieren lograr grandes objetivos tienen que agarrarse a la "media inglesa" y nosotros buscaremos hacer eso pero al revés, ganar fuera de casa para hacer bueno el empate del pasado domingo. Con esa ilusión vamos a Salamanca", explicó.

Por lo que respecta al encuentro del sábado y qué jugadores estarán sobre el verde, Yago Iglesias indicó que "Adri Herrera tiene una luxación en su hombro" y será "baja segura" para el duelo. "No sabemos el tiempo que estará fuera ni el alcance de la lesión en sí. Tiene que acudir al especialista.", apuntó, siendo también un jugador sancionado para el choque. Quién podría tener opciones, sin embargo, es César Yanis, aunque posiblemente participe entrando desde el banquillo. "En el caso de Yanis, llegará mañana a Zamora y, tras una competición internacional y un viaje intercontinental. No estará en las mejores condiciones pero sí estará para ayudar al equipo en lo que sea necesario", apuntó Iglesias.

El entrenador confirmó que tampoco contará en esta ocasión con Juanan, que ya se encuentra en el tramo final de la recuperación de su última lesión. "Juanan está empezando a entrenar pero, voy a decirlo con la boca pequeña porque la última vez sufrió una ligera recaída. Su recuperación parece que va por buen camino, está entrenando con el grupo pero de momento no está para jugar", apuntó el gallego.

Iglesias, además, destacó que "Dongou iba a jugar el pasado domingo" pero que por problemas físicos no pudo saltar al verde, a diferencia de Assane "un jugador joven que ha venido a ayudar pero que, por el nivel de sus compañeros" no está contando con minutos. Ambos estarán disponibles para que el técnico trate de armar su esquema, ese al que según indicó ayer "se ha dado mil vueltas" para potenciar el aspecto ofensivo y encontrar con mayor facilidad goles. "Hemos probado con todas las combinaciones en ataque, cambiando de jugadores y de esquema, con diferentes posiciones y perfiles aprovechando la heterogeneidad de la plantilla", confirmando que "en los dos últimos, la opción de contar con un hombre más como referencia" ha cobrado fuerza. Eso sí, no garantizó que, por ello, el Zamora CF ponga en práctica algo similar ante Unionistas por mucho que "se parezca mucho" a la idea que más le agrada para el Zamora CF.

Sobre el rival, Iglesias detalló que se espera un Unionistas "bastante cambiado al de la primera vuelta". "Cambio de entrenador y de propuesta, sin llegar a ser muy radical. Antes priorizaba su fase defensiva, con mucha gente en parcela defensiva y que hacía daño en balón parado o acciones rápidas, y que ahora trata de proponer un poco más y de llevar algo más la iniciativa", explicó el gallego, asegurando que eso llevará al Zamora CF a "hacer otras cosas" respecto al duelo de ida porque ahora se trata de "un partido en el que ambos equipos querrán el balón".