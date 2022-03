Diez finales. Así encara el Zamora CF el final de temporada y así es como Carlos Ramos ve el resto de jornadas para el conjunto rojiblanco, comenzando por un duelo ante el CF Talavera este domingo que, como bien apuntó, se debe ganar para que el triunfo del pasado fin de semana no sea en balde.

“Es lo que nos hemos ganado después de lo que hemos hecho en la temporada hasta ahora. Nos hemos ganado tener que jugar final tras final, ganar domingo tras domingo”, apuntaba el capitán de un Zamora CF que ya empezó esa lucha sin descanso “con una victoria la pasada semana”, pero que es consciente de que debe sumar otros tres puntos esta jornada para seguir en la pelea por la permanencia. “Hicimos los deberes, sacamos el trabajo, pero no vale de nada si este domingo no hacemos lo que nos toca que es ganar en casa”, señalaba Ramos ayer, con el triunfo como único objetivo.

Sin embargo, pase lo que pase ante el CF Talavera, Carlos Ramos señaló que no todo el trabajo realizado ante el Celta B tiene por qué perderse en caso de derrota. Está la parte anímica, en la que la última victoria ha supuesto “todo un subidón”. “Anímicamente, este último triunfo creo que es el justo premio a lo que estamos haciendo”, afirmó el zamorano, añadiendo: “el equipo está trabajando muy bien y, en muchos partidos, se ha merecido obtener un resultado mejor al que ha obtenido. Por ello, y sin ser un gran partido el que hicimos el otro día, creo que sumar los tres puntos y dejarlos en casa, con nuestra afición y nuestra gente, es un subidón. Y en especial para el grupo, que lo tiene muy merecido, para afrontar lo que nos resta de temporada”.

Pero ese empujón anímico no será ventaja exclusiva del Zamora CF pues, como recordó Carlos Ramos, el CF Talavera “viene casi con más subidón” que los rojiblancos, tras ganar por goleada en el último capítulo liguero. Un resultado que no preocupa a los rojiblancos pues saben “lo que se juega” el fin de semana. “Estamos en casa, en el Ruta de la Plata, y sabemos lo que nos jugamos. El debe de este equipo es que en casa no lo ha hecho todo lo bien que debería y ellos son un equipo hecho para estar más arriba pero, el domingo no puede pasar otra cosa que ganar al Talavera”, destacó el capitán.

Ramos, tiene claro el objetivo y, al igual que el resto del equipo, hará lo necesario para ganar. Incluso variar de posición en el campo. “Me da igual, jugaré donde pueda aportar al equipo. Es momento de no ser nada egoísta, es momento de sumar donde sea, en el campo o fuera. Ahora estoy jugando más adelantado pero me da igual, lo importante es aportar”, sentenció.