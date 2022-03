El Zamora CF acumula varias jornadas sin victorias pero, además, lleva ya seis partidos sin conseguir marcar gol. Una situación que hace que la afición rojiblanca fije su atención en la ofensiva del equipo de Yago Iglesias y, en particular, en los delanteros. Jugadores como Adri Herrera, el atacante con más tiempo en la plantilla, que está convencido que la situación cambiará una vez “se abra la lata”.

Herrera vive su segunda temporada como rojiblanco y reconoce haberse visto en “situaciones parecidas” a la que vive hoy el Zamora CF, tanto en su etapa en la capital del Duero como anteriormente y comprende que la lupa esté puesta ahora en la punta de ataque. “Entiendo que, cuando el equipo no ha visto portería en seis partidos consecutivos, los primeros responsables sean los delanteros”, afirma, detallando: “somos los encargados de hacer gol, es así; aunque no nos sentimos solos, hay un equipo detrás que comparte la carga”.

Y es que, esa sequía anotadora está presente, “es una situación que está ahí” y “genera presión”, aunque el vestuario del Zamora CF afronte el contratiempo de manera racional.

“Nosotros no vamos a hacer nada diferente ni vamos a cambiar nuestra manera de afrontar los problemas. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para dar la vuelta a estas situaciones, pero tampoco queremos obsesionarnos porque sabemos que puede ser contraproducente”, explica Adri Herrera, miembro de un equipo en el que “durante la semana se pone el foco en las cosas que hay que mejorar”. “Hacemos cosas muy bien pero ahora tenemos un déficit de cara a portería. Por ello, se está poniendo todo el compromiso y la atención posible, sobretodo los atacantes, para intentar dar la vuelta a esta dinámica”, asegura el ariete.

Acostumbrado a disfrutar de las mieles del gol y también de los sinsabores de los tiros fallidos, el “19” rojiblanco está convencido de que ese trabajo, tarde o temprano, tendrá su fruto porque aunque “el fútbol es caprichoso, a veces”, el esfuerzo acaba teniendo su premio.

“Muchas veces tienes ocasiones como las que hemos tenido y no las materializas, pero así es el fútbol. Me preocuparía mucho más si no tuviéramos esas ocasiones. El día que no las tengamos, me preocuparé de verdad porque significará que el equipo no funciona”, asevera el delantero, convencido de que, con ocasiones, los goles acabarán llegando, siendo esa la dirección en la que pone su esfuerzo el equipo. “Mientras tengamos una, trabajaremos para meterla. Y, si puede ser, trabajaremos para que en lugar de una sean dos, tres o las que hagan falta para marcar”, subrayó.

Herrera sabe que “el fútbol, muchas veces son rachas o estados de ánimo” y entrena convencido de que solo hace falta un gol para cambiar la dinámica. “Creo que, cuando se consiga abrir la lata, marque quien marque, vendrán todos seguidos. A mi me pasó, conseguí anotar en tres partidos consecutivos... Las rachas son un factor importante y cuando son positivas, si es posible, hay que intentar no cortarlas”, comenta el delantero, confesando que para un atacante “no hay nada más duro” que vivir la falta de gol desde el banquillo. “Todos queremos jugar y ayudar, pero para un delantero es un asunto más delicado. Sientes gran impotencia”, detalla.

Tanto Adri Herrera como el resto del Zamora CF aspiran a romper el registro goleador negativo este mismo fin de semana ante el DUX Internacional de Madrid. “Qué mejor momento que este fin de semana, en nuestra casa y ante nuestra gente para que disfruten y así revertir la racha”, afirma el “19”, desvelando el primer objetivo rojiblanco para ese duelo: “sinceramente, afrontamos el partido con el objetivo de mejorar el resultado de la primera vuelta, aquel 1-1, para tener así a favor el enfrentamiento directo con este rival. No miramos más allá, no tenemos en cuenta la clasificación. Quedan muchos partidos, todo un mundo por delante”, apunta.

Un reto, ganar a los madrileños, para el que más Adri Herrera considera fundamental otro factor más allá del gol: el apoyo de la afición. “No veo escenario más idílico que un Ruta de la Plata con el mayor número de aficionados posible. Su apoyo se nota siempre, es vital, y son los que empujarán al equipo a dar la vuelta a esta situación”, sentencia el delantero.