Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, señaló hoy en la rueda de prensa previa al encuentro frente al San Sebastián de los Reyes que los rojiblancos afrontan un partido importante tras su derrota en tierras vascas. Un tropiezo que supuso el cuarto partido sin marcar para el conjunto zamorano, que se encuentra en un momento de "stand by" según su técnico, convencido de que "el equipo irá hacia arriba en cuanto sume de tres" en una liga que, según su criterio, "es muy igualada".

Según el entrenador gallego, los últimos resultados ligueros han sido "una muestra de lo que es la competición y sus dinámicas. De los altos y los bajos de los equipos y lo igualada que es esta liga". "Este grupo tiene un nivel altísimo, está muy equilibrado y es muy difícil ver marcadores abultados. Hay equipos con dinámicas positivas que se cortan y otros con trayectorias negativas que cambian en un momento dado. Por eso es una liga regular y se necesitan 38 jornadas para determinar las posiciones", comentó, al respecto, antes de entrar en detalles sobre la situación del Zamora CF en ese tiovivo que es la competición.

"Esta semana hemos hablado de ello en el vestuario. Estamos en una situación que ya hemos vivido y la experiencia nos dice que la trayectoria de los equipos no es lineal. No todo va rodado o va horrible, es cíclico. Hay momentos en los que estás arriba y tienes que tratar de mantenerte ahí lo máximo posible pero, a la vez, tienes que estar preparado para cuando eso gire y estés abajo, te mentalices en intentar cambiarlo lo antes posible mediante el trabajo", analizaba el técnico, antes de detallar que para él, los rojiblancos se encuentran en una especie de meseta de resultados. "Al principio, siempre que hay un cambio de entrenador hay un cambio de chip y una asimilación rápida de la idea. Se ve un crecimiento en poco tiempo y, a partir de ahí, hay un tiempo de "stand by". "Lo importante es evitar que acabe en una bajada importante", explicó, afirmando que si bien el Zamora CF viene de hacer "un mal partido, como así reflejaron las estadísticas, con malos datos a nivel individual y colectivo, hay que alejarse de ello. Hay que ver el vaso medio lleno, porque sino no se conseguirá el objetivo". Iglesias admitió que "hay cosas que mejorar" y que "duele perder ante un rival directo" pero que "es un rival que no supera en la tabla al Zamora CF" y que, "una semana más se está a dos puntos de la salvación" con "tiempo por delante para lograr la permanencia".

Para el entrenador gallego, el Zamora CF se encuentra ahora mismo en "un momento parecido" al de su llegada. "Entonces hablábamos de ganar el primer partido para generar confianza en el equipo y su idea de juego. Creo que hay días mejores y peores, y es difícil mantenerse al 200% cada semana en la situación clasificatoria en la que estamos, pero estoy seguro de que cuando el equipo vuelva a sumar de tres volverá a la senda de ir hacia arriba", explicó, aseverando que "son los puntos los que dan confianza y los que te ayudan a trabajar de mejor manera", si bien ahora mismo Iglesias ve al equipo "entrenando a un alto nivel". "Nos falta encontrar el partido en el que nos liberemos y estemos cómodos", subrayó.