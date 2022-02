Álvaro Molina, jugador del Zamora CF, comentó ayer en rueda de prensa que experimentó un “sabor agridulce” en su debut como jugador rojiblanco el pasado fin de semana al perder en Bilbao y calificó como “importante” el próximo envite frente al San Sebastián de los Reyes.

“Tenía ganas de debutar. Yo venía del mercado de invierno con una lesión y he tenido también un periodo de adaptación. Estoy muy contento de haber comenzado a sumar minutos con el equipo, aunque fuera con sabor agridulce por la derrota.

Para Molina, esos minutos supusieron el fin a un periodo de adaptación a un club en el que se encuentra feliz. “Estoy contento. Desde que llegué me siendo arropado por compañeros, dirección deportiva y entrenador y mi trabajo se ha centrado en aprender los conceptos que solicita el entrenador. Venía de un equipo con un concepto completamente diferente al que se tiene aquí y por eso vine, porque quería ese planteamiento, aunque me costara un poco cambiar para volver a jugar”, razonó, señalando que en ese proceso, tanto en su anterior equipo como ahora, el Zamora CF siempre le pareció un equipo superior a lo que dicen sus números.

“En Tudela jugué contra el Zamora CF y me encontré con un equipo diferente al de ahora, como es lógico por el cambio de entrenador. Pero creo que los jugadores son los mismos, la mentalidad también y el nivel creo que es mucho más alto del que dan los puntos. Como dijo Dongou, las dinámicas muchas veces quitan puntos y creo que la plantilla está bien preparada para cualquier cosa”, comentó, afirmando que él ha venido “a jugar” y que su tarea “es ponérselo difícil al entrenador y que, con ello, el equipo salga de la zona de descenso”, como cuando llegó. Un reto que no hace que califique como una final el siguiente partido. “Quedan 15 jornadas, muchos puntos en juego, y todos valen lo mismo. Es importante porque jugamos en casa y venimos de perder, pero no decisivo”, aseguró.