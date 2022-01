Ni un día pasó desde que Yago Iglesias hablara de la probable marcha de varios jugadores hasta que dos de esos futbolistas, ligados a la “operación salida” rojiblanca en la rumorología de las redes sociales, firmaran con un nuevo equipo para lo que resta de temporada.

Coscia y Piña ya no son jugadores del Zamora CF. Dos de los hombres que fueron fundamentales para lograr el ascenso de categoría a Primera RFEF. El primero, con sus goles a lo largo de la segunda parte de la pasada campaña, ya que se sumó al bloque de David Movilla en el mercado de invierno; el segundo, clave no solo por el 3-2 anotado frente a la Cultural Leonesa que daba acceso al play-off de ascenso a Segunda División, sino por todo lo que representó para la zaga zamorana desde 2019, cuando llegó a un proyecto que todavía estaba en Tercera División.

El delantero y el central se marchan de forma muy diferente del Zamora CF, pero con un mismo propósito: ganar minutos.

El argentino se va tras ofrecer la sensación de no haber podido dar la talla a la hora de convertirse en una referencia ofensiva en esta nueva y exigente categoría. Y sí, como señaló la nota de prensa del club, no está en duda su entrega o su compromiso, ni que fuera un gran compañero. Sin embargo, dejó de dar goles al Zamora CF.

En lo que ha Piña se refiere, las sensaciones son distintas. El central, pilar de la zaga hasta la llegada de Yago Iglesias, ha perdido su puesto en el once. No cuenta para el gallego y, ante esta situación, no ha dudado en buscar un lugar que se adapte a sus condiciones. Esas que han llamado la atención de diversos clubes a lo largo del último año.

Ahora, una vez que el Zamora CF ha acelerado la “operación salida” y ha oficializado nada menos que cinco bajas, toca el turno de dar velocidad al capítulo de refuerzos. Porque, sin duda, ahora el cuadro de Yago Iglesias necesita de caras nuevas.

Según señaló hace poco el técnico “para que alguien pueda salir (del Zamora CF), antes tiene que haber una llegada”. Por lo que parece claro que la dirección deportiva rojiblanca tiene ya “atado” a los sustitutos de estos dos jugadores como ya contaba con Pau Torres o Jordan al anunciar el adiós de Mapisa o Baqué. Ahora solo falta esperar quiénes son los elegidos y cúando pueden empezar a sumar.