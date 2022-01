Marcos Baselga, jugador del Zamora CF, destacó ayer en rueda de prensa que la intención rojiblanca pasa el domingo por “seguir alargando la buena dinámica” de las últimas semanas, viajando con el único objetivo “de conseguir los tres puntos” ante un rival que “con transiciones rápidas y juego directo” como es el CF Talavera.

“Vamos allí a conseguir los tres puntos. Es un partido importante para nosotros y saldremos a ganar como en cualquier otro encuentro”, destacó el atacante, que además de alargar la buena racha zamorana buscará también dar continuidad a su actual nivel individual. “Evidentemente, el primer tramo de temporada no fue como yo hubiera esperado pero, en estos últimos partidos, me estoy encontrando más cómodo y quiero continuar en este estado y seguir creciendo”, explicó el jugador, al que parece haber beneficiado su caída a la banda: “desde pequeño no he tenido problema en jugar en otras posiciones que no sea delantero, siempre me he manejado bien. En el modelo que planteamos ahora, ahí estoy cómodo por las condiciones que tengo. Me falta únicamente el gol”, afirmó.