Yago Iglesias lo tiene claro, si alguien va a salir del Zamora CF en los próximos días será para que otro futbolista de igual o mayor capacidad ocupe su lugar. Así lo subrayó el técnico gallego en la rueda de prensa previa al partido en Talavera del próximo domingo, encuentro cuya relevancia queda en segundo plano con varios jugadores rojiblancos siendo protagonistas en el mercado invernal.

"Lo que tenemos claro es que para que salga alguien es para que también entre alguien", afirmó Iglesias ante los medios de comunicación, preguntado por su postura ante un mercado de invierno en el que "el club está esperando e intentando tomar las mejores decisiones posibles para que de aquí a lo que resta de temporada el equipo esté bien". Una posición que explicó con sencillez y claridad, puntualizando que el Zamora CF "lo que no va a hacer es dejar salir algún jugador para quedarse "tirado" en esa posición". Futbolistas como Piña, Losada o Coscia, de los que se ha hablado y mucho estos días. Figuras que, según Iglesias, "es normal que se relacionen como opciones para reforzar otros equipos". "Sus nombres se vinculan a movimientos pero la realidad es que, a día de hoy, las bajas del Zamora CF han sido las de Baqué y Mapisa, y han sido para que entren dos jugadores. A partir de ahí, veremos en los próximos días como evoluciona la cosa", puntualizó.

Agustín Coscia

Entrenado a capítulo individual, Yago Iglesias respondió a los rumores que vinculan a Coscia con el UD Alzira, afirmando que "es cierto que hay contactos de él con otros equipos", pero que su marcha todavía no está cerrada. "Entiendo que, desde nuestra llegada, no ha contado con los minutos que quería y es normal que busque acomodo en otros sitios. Pero, insisto, también tenemos que entender el lado del club. Así que, vamos a esperar, para estar las dos partes de acuerdo, tanto para si sale como si se queda", declaró Iglesias, señalando sobre la llegada de un delantero que permitiera su marcha que "si ya hay recambio", él no lo sabe. Eso sí, recordó que, "como se dijo antes de Navidad", la intención del Gallego es la de encontrar "algún refuerzo para esas posiciones en el frente de ataque".

Iñigo Piña

Por lo que respecta a la situación de Iñigo Piña, parece que su salida cuenta con menos fundamento. "No me lo planteo", confesó Iglesias, antes de explicar que "la rumolorolgía" entorno al central "es lógica". "Es común cuando ves los minutos que puede tener un jugador determinado en un periodo concreto de temporada. Estamos en un momento de la temporada en la que hay movimientos y se habla mucho con nombres, las informaciones van de la mano de lo que juega un futbolista o no", analizó el entrenador, asegurando que ahora mismo "hay una serie de compañeros rindiendo a un nivel muy alto", lo que ha hecho que Piña se quede sin tiempo sobre el verde, pero no por ello deje de no contar con él. En todo caso, Iglesias aseguró que "aquí todos están para competir y buscar el mejor rendimiento, así como el bien del Zamora CF" y que, a partir de ahí, "si un jugador tiene posibilidad de salir, es para que entre otro".

Coque, Vallejo y Asiel

Evidentemente, estos tres jugadores podrían ser refuerzos invernales del Zamora CF y desplazar a alguno de sus actuales compañeros fuera de la plantilla. Sin embargo, esta opción parece que es remota ahora mismo. "Hay que entender que estos jugadores vuelven tras una lesión de larga duración y saber que el Zamora CF está en un momento que necesita rendimiento inmediato", destacó Iglesias, asegurando que estos futbolistas han sufrido "lesiones importantes, con más de medio año fuera de los terrenos de juego, y necesitan de tiempo para volver al máximo nivel". El gallego no dudó en afirmar que "el club siempre valora primero a los que están dentro, luego se busca fuera", asegurando que "sabemos la importancia que han tenido en el club y si, estuvieran al máximo nivel, serían buenos jugadores para ayudar al equipo a mejorar", pero sin olvidar que "a nivel condicional y competitivo, se necesitan jugadores que rindan ya" y "ninguno de ellos están cerca de su máximo nivel ahora mismo". De hecho, el entrenador no cerró la puerta a la salida de ninguno de ellos, asegurando que la búsqueda de minutos para recuperar el nivel competitivo fuera del Zamora CF "será opción y decisión de los propios jugadores".

Mario Losada

El delantero y el posible interés de varios equipos andaluces en su fichaje quedó, completamente, en segundo plano. Losada, de hecho, parece que entra directamente en los planes de Yago Iglesias para el encuentro del domingo en Talavera de la Reina. Y es que, entre las novedades en la convocatoria de cara a dicho encuentro, el gallego destacó el regreso del ataque, así como la recuperación de Parra, afirmando que Juanan es (a día de hoy) la única baja confirmada para la contienda.