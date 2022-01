El Zamora CF, al igual que innumerables plantillas, atraviesa un mes complicado y lleno de dudas sobre el futuro de algunos de sus futbolistas. En el equipo rojiblanco las entradas y salidas estaban aseguradas, y hasta ahora ya se han producido dos: los fichajes de Jordan Sánchez y Pau Torres que han tenido como respuesta la baja de Baqué, que finalmente ha encontrado acomodo en el Sestao River, y la cesión de Mapisa. No obstante, no serán las últimas y el director deportivo se encuentra en conversaciones con jugadores que podrían interesar en la entidad del Duero, lo que provocaría nuevas marchas en la plantilla que entre Yago Iglesias. “Todo lleva su tiempo y no vamos a precipitarnos. Lo primero es hablar con los protagonistas”, señaló el director deportivo.

