Con la llegada de 2022 llegan los deseos y peticiones. Cada año igual, y este no iba a ser una excepción. Es un momento de nuevos deseos, nuevos propósitos, nuevos objetivos… y en el Zamora CF están más que claros. No debe haber una sola persona en la familia rojiblanca al que se le pregunte qué le pide al año nuevo y que la respuesta no sea “salvar la categoría” y es que son conscientes de la ardua tarea que tienen por delante. Paso a paso, la plantilla regresa hoy a los entrenamientos y lo hará bajo las órdenes de un Yago Iglesias que ya ha tenido tiempo de conocer, analizar y decidir qué equipo quiere para buscar la permanencia. Habrá varias claves para alcanzar mayo con una salvación que ahora mismo está a cuatro puntos, pero que llegó a estar mucho más lejos. Matemáticamente es posible pero hay trabajo por delante.

Refuerzos. La necesidad de refuerzos en el equipo era una evidencia, y en el club no son ajenos a ellos. Ya han llegado las primeras incorporaciones. Jordan Sánchez, lateral izquierdo, y Pau Torres, portero que se buscaba desde la lesión de Magunagoitia. Se espera que en los próximos días o semanas se anuncie, o anuncien, más nombres en aquellas demarcaciones que se considere necesario. Por el momento, queda patente, que Yago Iglesias, en coordinación con el director deportivo, se ha decantado por dos futbolistas experimentados que aportarán veteranía al grupo. Además, se presume que el nivel subirá y es que ya avisó el técnico que no pensaba “fichar por fichar”, ni iba a llegar nada que no mejorase lo que tenían. Bajas en el equipo. Con la llegada de nuevos jugadores, será inevitable que se produzcan bajas o salidas en la primera plantilla. La lesión de larga duración Magunagotia dejaba una ficha libre, pero Sub-23, y los primeros fichajes ya ocupan ficha sénior. Ya el curso pasado, cuando todo iba bien, se produjeron varias bajas (Jacobo Alcalde, Omar Monterde y Valentín Prieto) por lo que ahora, dada la situación, todos los conscientes de que las marchas estaban claras. Asimismo, en el club también son conscientes de que hay futbolistas que, por los motivos que sean, no han rendido a la altura de lo que se esperaba de ellos cuando llegaron en pretemporada. Tres jugadores sin ficha. Además, hay que recordar que se está pendiente del futuro de tres jugadores que están en la recta final de sus recuperaciones y que pertenecen al Zamora CF, aunque sin ficha. Se trata de Coque, Vallejo y Asiel. Los rumores situaban al futbolista charro en el Salamanca UDS, aunque desde la entidad rojiblanca no se han pronunciado al respecto. Habrá que espera qué se decide y si ya están listos para volver a competir, ya sea en el club del Duero o en otros, en calidad de cedidos o con la carta de libertad. Recuperar confianza. Una vez definida la plantilla con la que se afrontará la segunda mitad de la Liga (quedan dos partidos ante Unionistas y Talavera para concluir la primera vuelta), desde el cuerpo técnico deberán hacer hincapié en el aspecto anímico de unos jugadores que en muchos momentos parecían haber perdido la confianza en sí mismos. Olfato goleador. Otro de los objetivos será recuperar el poder anotador en un vestuario que tiene (al menos hasta ahora) cinco delanteros, además de otros hombres de carácter ofensivo. A nadie se le escapa lo mucho que le ha costado al Zamora CF ver portería, más allá de las ocasiones creadas. Muestra evidente es que acumulan 13 goles en 17 partidos de Liga disputados, un coeficiente muy pobre y que están obligados a mejorar. De hecho siete de las dianas han venido en los tres últimos compromisos. Solidez atrás. Vital también será contar con una mayor fortaleza defensiva a partir de este 2022, y es que 26 tantos en contra en estos momentos es una sangría que debe cortarse. Tan solo empeora este número el Valladolid Promesas con 29, y el Extremadura (cuyo futuro es más que incierto con la marcha de muchos de sus jugadores) con 27, y están empatados a 26 con el colista, el Tudelano. Seguir mejorando. Con todo, el Zamora CF deberá seguir mejorando en su juego y en su fútbol, algo que, según ellos mismos dicen, empezó a experimentarse antes del parón navideño. Mantener la Primera RFEF. Con todo, si se acierta en los fichajes y se mejora en los aspectos clave se podrá conseguir la ansiada permanencia en esta categoría que es la antesala del fútbol profesional.