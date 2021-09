David Movilla, técnico del Zamora CF, comentó ayer tras la derrota ante el UD Logroñés que "esta es la categoría" en la que está ahora el Zamora CF, una Primera RFEF potente, con grandes equipos cuyo talento decanta partidos.

"Si miramos el resultado, nos vamos con el dolor de una dura derrota, pero si miramos lo hecho sobre el terreno de juego nos vamos haciendo muchas cosas bien. Hicimos un partido mas completo que ante el Bilbao Athletic o el DUX Internacional pero no es suficiente. Hoy, en la primera parte, el Logroñés nos ha hecho tres ocasiones y ha metido dos", comentaba sobre el encuentro el técnico, añadiendo: "En el minuto 80, llevaban cinco ocasiones de gol y habían anotado cuatro, Después de ahí, si han tenido más ocasiones y han fallado algún gol, pero hasta entonces tenían ese bagaje y no creo que nosotros tuviéramos menos oportunidades y, aproximaciones, tuvimos muchas más".

El entrenador del Zamora CF, destacó que el resultado fue "una cuestión de definición" y que el rival de los rojiblancos dio "un recital de defender todo tipo de ocasiones y de contratacar y definir", mientras que el Zamora CF "hizo muchas cosas bien, pero no esas". "Hemos visto aquí dos partidos con cierta similitud, porque el día del Bilbao Athletic también fue un partido similar. Tenemos que poner el foco en no permitir tantas transiciones; segundo, en tener más determinación arriba; y tercero, que esta esta la categoría, para los que dudaban de si se había ascendido o no".