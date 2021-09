El entrenador del Zamora CF, David Movilla, explicó en rueda de prensa este jueves que “hay que meter goles, no solo crear ocasiones. No es suficiente con dar una buena cara, hay que ser determinante de cara a la portería contraria”, respecto al partido del pasado domingo contra el Bilbao Ath. en el que, reconoció, “se dio un paso adelante importante, aunque faltan semanas para que el equipo de su mejor versión”. Movilla cree que su equipo “dio un paso importante en la recuperación de sus señas de identidad de años anteriores. Ya estamos acercándonos, pero está claro que el grupo debe dar un mayor nivel con el paso de las jornadas de la Liga. La sensación es que el Zamora mereció más contra el Athletic B como pueden indicar las ocho ocasiones que les creamos, por sólo tres de ellos”. En todo caso, el entrenador rojiblanco quiso remarcar que “la evolución de un equipo no es lineal y habrá altibajos”.

Respecto al partido de este sábado contra el Inter Madrid reconoció que el campo de hierba artificial que esperan “condiciona la estrategia ofensiva y el desarrollo, pero debemos adaptarnos y en ese sentido, nos ha venido bien el amistoso contra el Guijuelo (0-1) del sábado”. El conjunto madrileño “es muy competitivo, con futbolistas bien conocidos en esta y otras categorías. Tiene gente con mucho fútbol, capacidad asociativa y un nivel técnico muy elevado. Es un equipo veterano y experto, pero con algún jugador joven que quiere irrumpir. Tiene buena organización defensiva y un ataque con variantes que le permite la calidad de sus jugadores”.