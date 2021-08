David Movilla, entrenador del Zamora FC, señaló tras la derrota ante el Burgos Promesas que su equipo cometió "errores similares" a los que tuvo ante el Cristo Atlético y que mostró que su "nivel defensivo es muy bajo" ahora mismo. Un aspecto que preocupa ya que el equipo necesita "de más ritmo de competición" para hacer frente a un Bilbao Athletic que "esta capacitado para hacer el doble de goles" que sus últimos rivales.

"Ha sido un partido similar al de ayer en Palencia, teniendo en cuenta que las capacidades y características del rival eran diferentes, así como la tipología de juego también. Ellos se han impuesto en los duelos y han tenido más pegada, más que el Cristo Atlético también. Hemos cometido errores similares a los de ayer y la lectura del partido es muy similar. Tenemos claro el camino pero es un camino en el que tenemos que dar pasos para acercarnos", comentó el entrenador sobre el encuentro de ayer, asegurando que el Zamora CF debe y tiene "capacidad para crear más". "Tal vez hemos creado más ocasiones que ayer pero tenemos capacidad para más y tenemos que aumentar ciertas dosis de ciertos valores en medidas muy grandes, a todo los niveles. Es verdad que a nivel ofensivo estamos mejor que a nivel defensivo, pero tampoco estamos bien, lo que pasa es que en el aspecto ofensivo estamos en un nivel muy bajo", comentó.

En cuanto a la aportación de los canteranos en Castañares, el entrenador afirmó que los jóvenes "están trabajando bien y han competido bien en pretemporada". "Seguiremos contando con ellos, quizá también en algún partido aunque no es fácil entrar en convocatoria con una plantilla amplia", destacó, asegurando que en el Zamora CF "no se mira el DNI ni de donde se viene, se mira el rendimiento", y que h"ay que agradecer lo que los canteranos han ayudado para poder hacer un once y dar descanso a compañeros que jugaron en Palencia".

Por último, y respecto al futuro debut liguero, David Movilla indicó que al Zamora CF le restan "cinco sesiones por delante" antes del estreno en casa y que en ellas " se tratará de optimizar" el trabajo. "Bajaremos la carga y todas las sesiones irán orientadas a coger más ritmo de competición, que lo tenemos bajo para lo que requiere el rival, y a desarrollar la estrategia operativa para hacer frente a un adversario potente que el año pasado estuvo cerca de subir a Segunda División. Tenemos un reto de envergadura y vamos a tratar de acercarnos a lo que pretendemos porque, con lo que hemos mostrado en estos partidos, no tenemos opción porque el Bilbao Athletic está capacitado para hacernos el doble de goles que estos rivales", concluyó.