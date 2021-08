David Movilla, entrenador del Zamora CF, estrenó su primera rueda de prensa de la pretemporada hablando de la anécdota del amistoso, una situación que calificó de surrealista y quiso agradecer a la Ponferradina su disposición a acabar un encuentro (0-3) que terminó sin trío arbitral y dirigido por el entrenador de porteros rojiblanco y dos jugadores. El motivo fue que tras las molestias del rojiblanco Luque, que no podía continuar, los locales se quedaban con diez jugadores porque el árbitro no permitía hacer más cambios, y ambos equipos decidieron seguir hasta el final.

“Nosotros utilizamos estos partidos para la preparación, igual que lo hace el rival y los árbitros, pero no podemos asumir riesgos. Entiendo que el árbitro aplique el reglamento, pero apelo al sentido común. Ni a la Ponferradina le interesaba jugar contra diez ni a nosotros someter a nuestros jugadores a esa exigencia (jugar en inferioridad)”, indicó el vasco, y es que el colegiado no les permitía hacer más cambios y no quiso continuar esas condiciones el amistoso.

Con todo, apeló “al sentido común” en este tipo de circunstancias. “Ha sido un espectáculo evitable. No logro comprender que la normativa vaya en contra del espíritu de estos partidos”, y es que, aunque entiende que el colegiado quiera cumplir las reglas, hay que pensar en el bien de los equipos y más cuando los dos están de acuerdo, por lo que ambos entrenadores decidieron finalizar los 90 minutos (0-3).

En cuanto al encuentro, Movilla dejó claro que “el resultado muestra la diferencia que hay entre los equipos: categoría, ritmo y adaptación. No estamos preparados ahora mismo para un rival de esta envergadura. Estamos muy verdes en todos los sentidos, pero solo puedo felicitar a los jugadores porque con todo el trabajo que llevan bastante han hecho”.

Eso no quita, incidió el técnico, para tener claro que “las líneas de mejora son muchas y el equipo está muy lejos de lo que queremos”. “Este año tenemos muchos jugadores nuevos y necesitan tiempo de adaptación a todos los niveles”.

“Lo que ha acontecido es la diferencia que hay y esto nos sirve, este es el punto de partida y la referencia que nos sirve para dar pasos hacia el equipo que queremos”. Próxima parada, la Segoviana este sábado.