Aarón Riesco lleva tres años al frente de la Escuela de Fútbol del Zamora que, asegura, se encontró en una situación bastante deficiente. Ahora cree que a nivel formativo se empiezan a ver los frutos, aunque admite como fracaso el descenso del Nacional Juvenil. Aún con todo insiste en que la cantera rojiblanca, por todo lo que ofrece, debe ser una referencia en la provincia.

–¿Qué valoración hace de esta temporada tan especial por el tema de la pandemia?

–Actualmente seguimos con las competiciones provinciales, que se alargarán hasta mediados de junio. Si hablamos del Nacional Juvenil, que sí ha finalizado, y ha sido decepcionante. Si focalizamos en ese equipo, podíamos llamarlo hasta fracaso. Si miras nuestra plantilla y el nivel de los jugadores, comparándolo con otros equipos, el descenso es bastante inexplicable. Al final como colectivo hemos sido cero y eso ha marcado la diferencia. A nivel colectivo y grupal ha sido imposible. Intentamos revertir la situación con el cambio de entrenador, pero creo que al final no era un problema de entrenador. Existen unos problemas de base, en cuanto a la formación de estas quintas juveniles.

–¿Puede ser más concreto?

–Cuando nosotros vinimos, estas generaciones ya eran juveniles, y es una edad complicada para corregir ciertas cuestiones, como puede ser la falta de actitud, de ilusión. Los jugadores son muy inmaduros, somos derrotistas, no soportamos los partidos de presión… además de la falta de conceptos futbolísticos. Yo creo que estos chicos no han tenido una formación adecuada y por eso hay ciertos puntos que corregirlos en la etapa de rendimiento como esta, es muy complicado. A la vez también digo que no es excusa porque creo que el Nacional Juvenil se tendría que haber salvado.

–¿Cuál es la situación del Regional Juvenil?

–Para mí es diferente. Ahora estamos jugando unas eliminatorias para el no descenso, pero se ha perdido la categoría por arrastre al descender el Nacional. Aquí el problema lo veo más lógico. Hay inmadurez porque el 70% del equipo es de primer año, pero con eso contábamos. Hemos tenido enfrentamientos con rivales directos en los que no hemos estado al nivel, pero luego contra equipos punteros como Unionistas, Salamanca y Guijuelo que hemos sido superiores.

–Con todo esto, entiendo que hay una valoración negativa.

–A nivel competitivo, sí.

–¿Qué valoración positiva puede sacar?

–Tenemos ilusión con los juveniles de primer año, son el futuro porque la base del equipo va a ser esta. Este equipo tiene más ilusión, actitud… Y el objetivo tiene que ser recuperar la categoría Nacional. En el resto de la cantera no hay carácter competitivo pero los equipos provinciales tienen partido cada semana, hay clasificación, y estamos muy contentos con el trabajo de los últimos meses. Este también es el primer año que teníamos a todos los miembros del cuerpo técnico de los diferentes equipos, con un perfil de entrenador y formador que era lo que buscábamos. Estamos muy contentos de cadete para abajo.

–Comentaba el presidente que son conscientes de que la cantera es la asignatura pendiente del club, y cree que se necesitan más profesionales ¿está de acuerdo?

–Sí puedo estar de acuerdo. Ahora la figura del preparador físico es muy importante, acompaña al formador y al entrenador, y eso es un paso muy grande. La gente de Zamora que estudia el tema de la preparación física en el deporte sale a León o Salamanca, y es complicado.

–¿Es la Escuela del Zamora CF un referente para los chavales que quieren jugar al fútbol en la provincia?

–Toda buena cantera lleva un proceso, puede ser más largo o corto, dependiendo de lo que te encuentres al llegar. Nosotros creíamos empezar desde cero y la realidad es que empezamos desde menos cinco. Había un déficit enorme, era un despropósito. No había material deportivo, se habían instaurado muy malos hábitos que había que corregir, había equipos isla, no había una línea de trabajo común… Ahora, a nosotros nos gustaría que las familias, que les gusta el fútbol y tienen interés en que sus hijos se sigan formando, no solo en el tema deportivo sino también educativo, se acerquen para ver cómo entrena el Zamora CF. A día de hoy, somos diferenciales. Sí puedo decir que somos una referencia en formación, futbolística y educativa. Hay mucho margen de mejora, pero para nosotros el primer año bueno ha sido este.

–¿Cómo están las relaciones con otros clubes? ¿Hay tirantez?

–Nosotros estamos muy contentos con el trato que hay con los clubes convenidos: UD Toresana, San José Obrero, Monfarracinos y Morales del Vino. Hay muy buena relación y vemos que sí es cierta esa colaboración. Luego, por la pandemia quedó en "stand by" con el Corazón de María y el club de Sanabria, que espero se retomen las conversaciones. Luego, en cuanto a términos generales, a nosotros nos molesta y nos entristece que muchos clubes se molesten en convencer a los integrantes de sus clubes en la idea de que no somos referente. Nos gustaría que todos los clubes entendieran que el Zamora CF debe ser el referente del fútbol formativo zamorano porque ya estamos preparados y al final hay que mirar al resto de España y ser consciente de que, si el Zamora CF va hacia arriba, el resto del fútbol de la provincia va a ir hacia arriba. Eso ocurre, por ejemplo, en Valladolid. El Real Valladolid es una referencia, le van bien las cosas y todo el mundo va en la misma dirección: en León con la Cultural, en Soria con el Numancia… Es lo que nos gustaría que ocurriera y ojalá algunos no pusieran tantos esfuerzos para que eso no ocurra.

–¿Han notado que hay clubes que les están torpedeando?

–Creemos que hay clubes que intentan hacer ver que no somos referencia. Por eso invitamos a las familias a que vengan y comprueben nuestra forma de trabajar.

–Hay quien se queja de los precios elevados de las cuotas.

–Si lo comparo con el resto de clubes de Zamora, sí puede parecer caro, pero toda la gente que ha cambiado y ha venido al Zamora, ha reconocido que merece la pena. Toda calidad tiene un precio. Remuneramos a los entrenadores porque se les exigen cosas. Todos los equipos tienen tres miembros del cuerpo técnico, todos remunerados, tenemos un fisio, área de porteros. Va todo al compás, y si hablamos del resto de España, el Zamora CF no es caro. Creo que a través de esas cuotas el Zamora ofrece más herramientas, dedicación y formación más exclusiva.

–¿Retos para la próxima temporada?

–Seguir esta línea ascendente. Ahora estamos contentos porque sí podemos decir que somos la referencia de Zamora. Hay que seguir mejorando, pero la línea es buena, los cuerpos técnicos entienden la línea del club, nuestra manera de trabajar… Hay que continuar a nivel de formación, y en el aspecto competitivo ascender a Regional en categorías Infantil y Cadete, y en Juvenil, volver a la Liga Nacional, y el Provincia a la Autonómica.

–¿Qué pasa con el filial?

–Está jugando la Liga Provincial (no competitiva). El filial es una cuestión mixta. La dirección deportiva del primer equipo tiene la potestad sobre este equipo, pero hay un nexo de unión.