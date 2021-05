Hace menos de un año, el 25 de julio de 2020, el Zamora CF daba el salto a Segunda División B y lo hacía sin uno de sus referentes en el centro de la defensa, Asiel Mateo, que por aquel momento comenzaba su recuperación tras una grave lesión en tobillo y peroné. Ahora, diez meses después, el equipo está a las puertas de un nuevo play-off, en este caso a Segunda División A, que el central volverá a perderse al estar en plena recuperación de una rotura del tendón de Aquiles, y su papel será el mismo: apoyar al máximo a sus compañeros.

Natural de Navalmoral de la Mata (Cáceres) es el jugador de la plantilla que mejor conoce al rival que los zamoranos tendrán enfrente, el CD Badajoz, un conjunto al que se ha enfrentado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, y conoce bien el objetivo por el que luchan. “Tiene uno de los mejores proyectos de Segunda B, y ha hecho una inversión importante para lograr el ascenso”, aunque eso no siempre es una garantía de éxito. Asiel conoce a la plantilla pacense conformada por “grandes jugadores” que “manejan muchos registros”, cuyos números hablan por sí solos y que les pondrán las cosas complicadas en el estadio Francisco de la Hera (Almendralejo) donde se celebrará esta primera eliminatoria de play-off el domingo a partir de las 20.15 horas. “Es un estadio que está bien, parecido al Ruta aunque con algo más de capacidad, e imagino que el terreno de juego estará en perfectas condiciones”.

Con estas premisas, el rojiblanco es consciente de que el Zamora CF tendrá complicado pasar la eliminatoria, más todavía sabiendo que al Badajoz le valdría el empate después del tiempo de prórroga, pero quiso dejar claro que “si algo tiene el Zamora CF es que nunca se rinde, y así lo ha demostrado durante toda la temporada. Porque parece que no tiene techo y no deja de crecer”. “Son ellos los favoritos y los que van a llevar la presión, pero nosotros no renunciamos a nada e iremos con la ilusión y rebeldía que caracteriza a este equipo”.

Asiel Mateo, al igual que el resto de lesionados, formará parte de la expedición rojiblanca y vivirá como uno más este importante desplazamiento que le tocará, eso sí, seguir desde la grada. El jugador, que tiene contrato en vigor para el próximo año con el Zamora CF, todavía no tiene fecha para su vuelta al césped, aunque sabe que el próximo mes deberá pasar por quirófano de nuevo para retirarse la placa y los tornillos de la operación del pasado año. Así, y aunque no quiere marcarse una fecha, cree que todavía le quedan cuatro o cinco meses en el “dique seco” por delante.