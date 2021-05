David Movilla, técnico del Zamora CF, no dudó en señalar ayer que el Badajoz "cuenta con mejores jugadores y mejor entrenador" que el Zamora CF pero que no por ello los rojiblancos renunciarán a nada en Almendralejo el domingo. Todo lo contrario pues si bien "esa es la realidad y el equipo la acepta", el entrenador aseguró que "aceptar no signfica resignarse a ella, por lo que el equipo volverá a mostrar esa rebeldía de la que ha hecho gala antes para superar ese gran reto que se le plantea".

Movilla no escatimó elogios para su adversario el domingo. El vasco tuvo a bien destacar la gran temporada del Badajoz CF, ciñéndose como siempre a los hechos. "La realidad es que han sumado 54 puntos que, en un formato normal de temporada regular, significa que habrían logrado 85 puntos. Creo que no somos conscientes de los hitos que alcanzan los equipos ahora y ese es uno importante. El Badajoz ha perdido únicamente dos partidos, uno en inferioridad numérica desde el minuto 45 y otro en el que jugó ya clasificado con sus hombres menos habituales. Es un gran conjunto en el que jugadores como Berri, fundamental en el Celta B, eran suplentes el pasado año. Un bloque en el que no solo hay grandes futbolistas, también están óptimamente aprovechados. "Es un equipo ganador, competitivo, ganador de duelos y apenas encaja goles, ha dominado a sus rivales y es un adversario que minimiza a sus oponentes", comentó, apostillando: "Ese es el reto que se nos plantea. Tendremos que jugar a un nivel máximo de excelencia y con ello tratar de equilibrar la balanza, buscando ser el primer equipo que consiga batirles esta temporada en igualdad numérica y con su once inicial más potente sobre el campo". Un desafío que, según señaló el técnico, el vestuario acepta encantado, llevando a su vestuario a "tratar de conectarse con su mejor versión" lo que "ha veces ha sido suficiente y otras no" pero siempre le permite terminar el partido siendo fiel a sus valores.

Para el entrenador del Zamora CF, el conjunto rojiblanco parte en desventaja. "Ellos cuentan con mejores jugadores y mejor entrenador", apuntó, añadiendo: "En la grada serán tres o cuatro veces más que nosotros y, además, les vale el empate al final del tiempo del partido (cosa que se han ganado en competición)". Por ello, no dudó en afirmar que "en liga, el Zamora CF no tendría ninguna opción, nos sacarían quizá 30 puntos" pero el desafío llega en forma de eliminatoria y para el técnico "a un encuentro todo puede pasar".

De cara a este envite, David Movilla aspira a que el Zamora CF sea capaz de "alcanzar su mejor versión", combinando todos esos elementos que le han llevado a firmar una de las mejores temporadas de su historia. Que pueda observarse esa "cultura de trabajo" y esa idea de "el grupo por encima del individuo" que le permita conseguir el domingo "ser el equipo que quiere ser", con indenpedencia del resultado o lo que ocurra en las eliminatorias, comenzando por Badajoz donde "tanto la afición como nosotros tendremos que multiplicarnos por tres o cuatro para igualar la lucha, cosa que seguro haremos". "Somos energía y es importante crear ese condicionante mental y emocional para vibrar alto", reconoció ayer el entrenador, asegurando que la conexión con su grada es uno de los aspectos fundamentales de este Zamora CF y de su futuro en la eliminatoria.