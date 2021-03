El Zamora CF inicia la segunda fase de la competición ante el equipo que mejor posicionado está para clasificarse para el play-off a Segunda A, el Burgos. El motivo es que los burgaleses parten con 39 puntos frente, por ejemplo, a los 30 de los rojiblancos. Eso hace que el equipo que visita el Ruta este muy cerca de confirmar su presencia en la fase ascenso, un hecho que al entrenador del Zamora CF no se le escapa. “No voy a descubrir ahora al Burgos. Es un equipo formado por jugadores con mucha jerarquía, futbolistas top, con mucha condición y calidad”, subrayó Movilla. “En su grupo ha mostrado superioridad aplastaste, tanto de local como visitante. Ha perdido uno de los últimos 15 partidos, tres en total”, añadía el rojiblanco. Comparando la primera fase disputada por el Burgos y el Zamora, incidió en que en el grupo A2 “había cuatro aspirantes más claros a la PRO (Primera RFEF) y se quedó fuera el Numancia B, mientras que en nuestro grupo había unos 8 aspirantes y seis quedaron fuera”. Con todo, insistió en que “aunque los grupos son diferentes, los cuatro primeros del grupo B son de un nivel top y el Burgos tiene en el bolsillo la clasificación para la siguiente fase”.

En cuanto al estado del vestuario también admitió que la lesión de Asiel es muy dolorosa para todos y recalcó que recibirá el cariño y apoyo de todos sus compañeros, además de agradecimiento por todo lo que aportar, fuera y dentro del campo. Respecto a las bajas, a falta de varios días para el partido, la situación sigue siendo peliaguda, y es que aunque regresan Mapisa y Mese, los hombres tocados sigue sin poder entrenarse y se une Delmonte como duda para el derbi regional. “Ahora mismo hay 7 u 8 ausentes, veremos cómo evolucionan”.

Respecto a cómo afrontan el encuentro ante un rival de calidad y con muchas virtudes, dejó claro que tendrán sus oportunidades y, con la afición de su lado, más aún. Además, dejó claro que no es que ahora vayan a disfrutar, sino que siempre lo han hecho. “Nadie que no disfruta da su mejor versión. El disfrute forma parte de nuestros valores y no está reñido con la exigencia. Vamos a dar lo máximo posible. Seguir disfrutando dentro de la exigencia”.

