Delmonte, jugador del Zamora CF, aseguró que en el equipo rojiblanco afrontan la segunda fase de la Liga con las mismas intenciones que hasta el momento, y es que todo pasa por “intentar dar la mejor versión en todos los partidos, competir al máximo y, en consecuencia, que vengan los tres puntos”. El argentino, en rueda de prensa, también admitió que el vestuario quedó tocado anímicamente tras la lesión sufrida el pasado domingo por Asiel Mateo que se rompía el tendón de Aquiles poco después de saltar al campo en Riazor. “La plantilla está mal por esta nueva baja y más sabiendo que le llega otra lesión en el tramo final de la recuperación de otra”. “Es un bajón importante, y la plantilla estará con él para que se le haga más fácil el día a día, aunque será duro para él. Estaremos para apoyarle”.

A título personal, el jugador afirmó estar contento en el club donde, reitero, que se siente bien tratado. “Es un plantel muy joven, con gente muy alegre y el día a día es espectacular”.

A partir de ahora, insistió el mediocentro, la idea es “seguir manteniendo el nivel”, y dejó claro que, aunque hay veces que el resultado puede no acompañar “se están haciendo bien las cosas”. A partir de este domingo se inicia una segunda fase de seis partidos en la que “hay poco margen de error, pero si mantenemos los niveles podemos sacar buenos resultados”.

En cuanto a su rival del domingo, el Burgos, resaltó la gran diferencia de puntos con la que inician este nuevo ciclo (39 acumulados en la primera fase) y destacó su base sólida de juego. No obstante, insistió en que “esto es futbol somos once contra once y en la cancha puede pasar cualquier cosa”.

