Rubén de la Barrera, entrenador del Deportivo, aseguró ayer que está centrado en su partido con el Zamora CF de mañana y no pensará en lo que pase en los otros encuentros de los que depende la clasificación del equipo para la Primera Federación y, en consecuencia, para poder optar al ascenso a Segunda División en la siguiente fase. “Lo que pueda pasar en el Deportivo-Zamora es lo que preocupa. No es una jornada de transistores. Tenemos que hacer muchas de las cosas que venimos haciendo y nos han dado resultado, ser un equipo con ritmo y jugando a otra velocidad. No hay más. Los cinco sentidos en lo nuestro”, comentó en una rueda de prensa telemática.

El técnico, ex del Villaralbo, indicó que lo que “toca ahora es darle continuidad” a lo visto en las dos anteriores jornadas de la temporada ante el Pontevedra (1-0) y el Celta B (3-0) y dejó claro que las opciones del Deportivo pasan por estar “centrados única y exclusivamente” en sí mismos ante el Zamora. “Creo que los niveles de confianza han aumentado en el equipo y el compromiso, esa intensidad y ritmo ha de manifestarse permanentemente porque eso es lo que nos permite ganar. Todo lo que no tenga que ver con eso, nos lo hará pasar mal”, apuntó.

Del Zamora dijo que tiene “un nivel de organización importante” y maneja “variables dentro del mismo partido”.

“Es un conjunto bien entrenado, con tiempo detrás y con la confianza que les da esa trayectoria. Espero un partido difícil, complejo, pero en el que tenemos que imponernos desde el primer minuto porque los tres puntos tienen que quedarse en casa sí o sí”, precisó.

Por lo que se refiere al resto de la actualidad del equipo, el internacional venezolano Miku Fedor se entrenó este viernes al margen del grupo por prevención a dos días para el decisivo partido ante los rojiblancos. Rubén de la Barrera comentó que la ausencia de Miku en el entrenamiento tiene que ver con un trabajo de “prevención” de lesiones. El jugador fue clave en la anterior jornada del campeonato, en la que anotó sus tres primeros goles con el conjunto coruñés ante el Celta B (0-3). Además, el cuerpo técnico y los servicios médicos están pendientes de la evolución del internacional costarricense Celso Borges, que no dispone del alta médica aunque ya trabaja con el grupo tras haber mejorado de una lesión muscular.

Para el partido con el Zamora, causan baja el central Derik Osede, que no podrá volver a jugar esta temporada por una rotura del tendón de Aquiles, y Héctor Hernández, con una lesión muscular, mientras que los de Movilla acuden con ocho bajas: Juanan, Adri Herrera, Coque, Mese, Mapisa, Parra, Conejo y Astray, lo que obligará al entrenador de la capital del Duero a dar más minutos a jugadores menos habituales que tendrán, de este modo, la oportunidad de reivindicarse. Una vez finalice la jornada, se espera saber el calendario de enfrentamientos de la segunda fase.

En otro orden de cosas, el Deportivo cerró el ejercicio 2019-20, el de su descenso a Segunda División B, con pérdidas y también prevé tener números negativos en el curso actual.

En la documentación que el club facilita a los accionistas para la Asamblea de dentro de un mes, la primera con la entidad financiera Abanca como dueña del club con más del 70 % del capital social, figura que el Deportivo tiene un patrimonio neto negativo de 73,40 millones por los 72,68 del anterior ejercicio contable.

Su pasivo no corriente fue de 52 millones, por los 83,78 millones del anterior, tras el canje que efectuó Abanca de deuda por acciones, mientras que su pasivo corriente sube en más de 24 millones para quedarse en 46,96 y el resultado del ejercicio conlleva pérdidas de 316.631 euros.

Esta temporada, el Deportivo estima una cifra de negocio de 6,27 millones de euros con una caída del 63,84 por ciento en ese apartado y prevé pérdidas de 9 millones de euros.

En la próxima Asamblea se modificarán varios artículos de los estatutos del club, entre ellos dos que afectan al Consejo de Administración.

Por una parte, los mandatos pasan de cinco a cuatro años y, además, los consejeros tendrán una retribución cuyo importe máximo debe ser aprobado por los accionistas en una junta.

TODA LA INFORMACIÓN DEL ZAMORA CF, AQUI