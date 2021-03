Falta una jornada para que concluya la primera fase de la Liga en Segunda División B y, a pesar de que en el Zamora CF quieren centrarse en el Deportivo de la Coruña, es inevitable mirar más allá y pensar en la siguiente fase, con el play-off a Segunda A en el horizonte. Será una nueva liguilla en la que los rojiblancos se medirán a Burgos, Cultural Leonesa y Valladolid Promesas, aunque falta por determinar el calendario. Según indican desde el Zamora CF no será hasta el lunes cuando se conozca el orden de enfrentamientos y es que hasta el domingo a mediodía no se sabrán todos los equipos que lucharán por un puesto en el play-off a Segunda A o, lo que es lo mismo, los tres primeros de cada subgrupo, y es que ahora mismo únicamente hay 25 clasificados. En el A-1, el del Zamora CF, tan solo tienen confirmada su presencia los de Movilla por lo que la última jornada se presenta intensa con cinco candidatos para dos puestos: Unionistas, Celta B, Ferrol, Deportivo y Compostela.

En el Zamora CF, a pesar de estar ya clasificados no se relajan y buscarán los tres puntos, aunque el entrenador insiste en que no es la principal prioridad. “Lo que queremos es que cuando acabe el partido de Riazor y cuando acaben los siguientes que disputaremos en esa segunda fase, sentirnos como nos hemos sentido en los 17 anteriores, orgullosos de ser quienes hemos sido en el campo. El resultado a veces es consecuencia y otras no, y ese orgullo no va relacionado con el resultado, porque perdimos con el Celta B 0-3 y nos fuimos orgullosos de lo que habíamos dado, y empatamos en Salamanca 1-1 y la verdad es que las sensaciones no fueron buenas. Lo que yo quiero es un equipo reconocible y orgulloso de lo que da en el terreno de juego”, comentó en declaraciones realizadas a La Opinión de la Coruña.

Una vez finalice este encuentro en Riazor, arrancará una nueva fase de seis jornadas que irán desde el 4 de abril al 9 de mayo, y posteriormente, los tres primeros disputarán el play-off a Segunda A. En el club rojiblanco recuerdan que no es su objetivo, pero también recalcan que no renuncian a nada y “como siempre, iremos a ganar cada partido” y verán hasta donde llegan.

Por lo que respecta a la actualidad del equipo, los jugadores rojiblancos, Mese y Mapisa, defensa y portero, serán baja segura en Riazor ya que han sido convocados con sus respectivas selecciones para jugar la eliminatoria de la Copa Africana de Naciones Camerún 2022. Ambos futbolistas ya entrenan con sus respectivos conjuntos nacionales para prepararse con sus compañeros de cara a la competición que tendrá lugar en los próximos días.

Así, Mese jugará con la selección de Guinea Ecuatorial hoy 25 de marzo contra Tanzania y el 28 frente a Túnez , mientras que Mapisa lo hará con la selección de Zimbabue hoy miércoles contra Botsuana y el 29 de marzo frente a Zambia.

Por otro lado, y a la espera de conocer la evolución de los rojiblancos con diversos problemas físicos, hay buenas noticias desde la cantera y es que tres jugadores juveniles que el año pasado acabaron su etapa en esta categoría (Nacho, Ruso y Gago) y uno de Liga Nacional (Melero) entrenaron con el primer equipo en esta preparación para el encuentro ante el Deportivo de Rubén de la Barrera, ex del Villaralbo.

Respecto a este cambio de técnico en las filas gallegas, que se produjo precisamente tras perder en Zamora (1-0 con gol de Adri Herrera), Movilla sí indicó ante La Opinión de la Coruña que “han pasado de tener un entrenador top a tener otro entrenador top. Tal vez sea un equipo más versátil con balón, tal vez en momentos trate de ser más protagonista, pero también con Vázquez era un equipo tremendamente sólido y contundente. Ahora también parece que están en esa línea. Del Deportivo destacaría todo en su conjunto. Sorprende que esté en Segunda B. Es un club que sigo desde pequeño. Desde hace años visito mucho A Coruña y he visto grandes partidos ahí. Todo lo que hay detrás del Deportivo no es que sea de una categoría superior, es que es de Primera. Para nosotros es un privilegio poder jugar allí un partido”, sentenció el míster del Zamora CF.