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Mas controla a Roglic y Dunbar se lleva la etapa antes de la última batalla por la Vuelta

Eddy Dunbar.

Eddy Dunbar. / Javier Lizon / EFE

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Sergi López-Egea

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Estepona

La antepenúltima etapa de la Vuelta a España se resolvió en la cumbre de Peñas Blancas, en lo alto de la localidad malagueña de Estepona. La victoria se la llevó el irlandés Eddie Dunbar con Enric Mas siempre vestido de rojo como líder a falta de dos etapas para finalizar la edición 2026 de la ronda española. El ciclista mallorquín controló sin problemas la ofensiva de Primoz Roglic, segundo de la general.

Este sábado llega la etapa reina de la carrera, que se disputa íntegramente en la provincia de Granada con salida desde La Calahorra y llegada a lo alto del Collado del Alguacil después de superar los puertos de Blacares, El Purche y El Duque. Habrá 186 kilómetros.

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