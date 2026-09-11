El apocalíptico futuro de las carreras ciclistas veraniegas

El futuro para las carreras ciclistas que se celebran en verano es apocalíptico. No es algo que vaya a afectar a los deportistas y organizadores de la actualidad, tampoco a los seguidores y hasta periodistas, pero sí a las generaciones de corredores, los que ahora están naciendo y tendrán 24 años en 2050.

El Tour no sería el Tour si se celebrase en un mes distinto al julio. Puede sobrevivir y lo hace con gallardía a la dictadura del fútbol que cada vez amplía más los torneos veraniegos y ya ocupa prácticamente todo el calendario que siempre era exclusivo a la ronda francesa.

La Vuelta lleva años compartiendo la competición con el inicio de la Liga y hasta con el comienzo de la Champions, como está sucediendo, sin ir más lejos, esta misma semana. Y el Giro pedalea mientras terminan los campeonatos ligueros y suele celebrar el fin de su recorrido cuando se disputa la final de la Liga de Campeones.

Apoyo de los patrocinadores

Tampoco fallan los patrocinadores. La etapa negra desatada por la locura del dopaje, que apartó a muchas firmas del ciclismo, ha sido superada. La Vuelta, propiedad del Tour, comparte con la ronda francesa buena parte de las empresas que apoyan a la Grande Boucle, como la firma automovilística Skoda, por poner un ejemplo. En esto no hay problema.

Tadej Pogacar, el número uno, acaba de ampliar el contrato con UAE hasta finales de 2032 y cuando acabe la Vuelta Paula Blasi anunciará de forma oficial el destino para la próxima temporada. El problema no está en el dinero ni en el entusiasmo de los chavales (da igual el sexo) que sueñan con triunfar encima de la bicicleta.

Si miramos al cielo, contemplamos el sol, aunque sea con esas gafas que muchos se pusieron el día del eclipse, encontraremos la causa de que el futuro de las carreras ciclistas que se organizan en verano sea apocalíptico dentro de 25 años o alguno más.

El calentamiento global

El calentamiento global es algo que nadie puede esconder, aunque algunos de forma irresponsable quieran negarlo. Las olas de calor, sobre todo en julio (Tour) y agosto (Vuelta), son cada vez más frecuentes. La ronda francesa de este año ha sido un infierno, al menos en la primera parte de la competición, con temperaturas exageradas y que obligó a los auxiliares a trabajar a destajo distribuyendo agua a los corredores; por encima del esfuerzo que hubo que hacer la semana pasada en las primeras etapas de la Vuelta por Andalucía.

Hace unos años los equipos tenían un punto o dos, dependiendo de los kilómetros de recorrido, para avituallar a los corredores. Ahora, los auxiliares, principalmente masajistas, se reparten hasta en una docena de zonas que habilita la organización. En ocasiones, hasta mecánicos y directores se colocan en la cuneta para dar agua fresca a los ciclistas.

Correr a 42 grados, como ocurrió el domingo pasado en Córdoba, no es sano. Si bien es cierto que no hubo ningún golpe de calor grave a los corredores participantes de la Vuelta, es algo que se puede soportar un día, pero no toda una semana. La ronda española ha tenido una suerte enorme de que haya bajado la temperatura en la última fase de la competición.

Un Tour muy caluroso

El Tour reposó en el Macizo Central con un calor insoportable. Muchos equipos, incluido el de Pogacar, descansaron en hoteles sin climatización, porque al ser una zona habilitada para la montaña y los deportes invernales, el aire acondicionado hasta ahora no era un requisito necesario para muchos establecimientos a la hora de mejorar la comodidad de los clientes.

La ola de calor, que ya empezó en Barcelona, afectó al Tour durante las primeras diez etapas y hubo que recortar una de ellas aplicando un protocolo de altas temperaturas pactado con la federación internacional entre corredores, equipos y organizadores.

De igual forma se quitaron kilómetros a la etapa de Córdoba y hasta la Vuelta tuvo suerte que con la reducción se vivió una jornada intensísima que al final contó con el mismo vencedor, Wout van Aert, que hace dos años ganó en la capital cordobesa; entonces, también, con 42 grados sobre la cabeza.

Las olas de calor

Algunas informaciones científicas manejan olas de calor que se irán ampliando en verano y que dentro de 25 años ciudades como París pueden llegar varios días a picos muy por encima de los 40 grados: una capital francesa donde muchos hoteles y restaurantes no disponen de aire acondicionado como es habitual en otras localidades como Barcelona o Madrid.

Los ciclistas compiten normalmente entre las 13 y las 17 horas que son las peores para practicar deporte en olas de calor. Es imposible programar etapas en horario nocturno, a no ser que a alguien se le ocurra poner farolas en el Tourmalet.

Por ahora, las televisiones, que son las que pagan y nutren las arcas de las organizaciones ciclistas, no quieren ni oír hablar de horarios matinales porque creen que las audiencias se resentirán. Y, en todo caso, comentan que el precio de las carreras no será el mismo si las etapas acaban por la mañana y no por la tarde.

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Efectuar paros para hidratar a los ciclistas, pudiéndose hacer en marcha, tampoco parece que tenga mucho sentido. Por ahora, los organizadores prefieren trabajar día a día, utilizar medios cada vez más ecológicos -buena parte de los vehículos que entrega Skoda al Tour y la Vuelta son eléctricos- y, sobre todo, esperar que muchos gobernantes se pongan las pilas -sostenibles, por supuesto- y den un poco más de salud a un planeta desgraciadamente muy castigado.