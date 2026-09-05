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El Tourmalet

La Vuelta 2027 comenzará en Padrón y acabará en Madrid

El Tourmalet, por Sergi López Egea.

El Tourmalet, por Sergi López Egea. / REDACCIÓN

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Granada (enviado especial)

Cada Vuelta tiene su propia identidad, en lo bueno y en lo malo. La de 2026 ya ha pasado a la historia -con enorme tristeza- por la caída y retirada de Tadej Pogacar; una carrera antes y otra después. Pero también, en la intrahistoria de la prueba, la de este año es la ronda de la carretera, la manta (en plan figurativo) y las diputaciones, que son las que se han encargado de revitalizar una carrera que, hace un año y antes de la protesta por la presencia del equipo de Israel, debía desembarcar en Canarias.

El Gobierno insular se asustó, quizás antes de tiempo, y cerró las puertas a la Vuelta, que desde 1988 no pisa territorio canario. Hubo que buscar alternativas y conducir a la carrera por debajo del paralelo 40; es decir, llevarla a la España más calurosa.

La Fórmula Uno

Para más contrariedades fue imposible acabar en Madrid, en el marco habitual del fin de fiesta de la carrera, salvo contadas ocasiones en las que la prueba ha finalizado en Galicia, coincidiendo con el año Xacobeo. Era imposible, a nivel de seguridad y movilidad, emparejar la carrera ciclista con el Gran Premio de Fórmula Uno que se correrá el domingo de la semana que viene en la capital española.

Por eso, se recurrió a las diputaciones una vez la Vuelta cruzó la frontera de Andorra. Salvó la etapa que comenzó en Vall d’Alba (Castellón) y finalizó en la estación de esquí de Valdelinares (Teruel), el resto han sido y serán etapas uniprovinciales, que obliga a efectuar muchos traslados entre inicio y final de la competición en un paseo ciclista que comenzó en Cataluña gracias a la Diputación de Tarragona y finalizará en la capital granadina por mediación de la Diputación de Granada.

Y hasta aquí el detalle de lo que está siendo esta Vuelta que en lo deportivo sigue dominada por Enric Mas. Ahora va la pregunta del millón, ¿dónde se iniciará la ronda española del año que viene?

Desde el Campus Tecnológico Cortizo

Por ahora, la organización guarda el secreto y como mucho adelanta que habrá un recorrido geográficamente diferente -ojalá que sea con la presencia de Pogacar- y que, al contrario de lo que sucede este año, discurrirá buena parte de la prueba por el norte peninsular.

Entonces, si resulta que 2027 es año Xacobeo, nada mejor que comenzar la prueba en Galicia el 4 de septiembre, que no será un sábado cualquiera, al menos en el Campus Tecnológico Cortizo, enclavado en la localidad de Padrón, famosa por los pimientos, pero también por albergar una de las principales empresas europeas dedicadas al diseño, fabricación y distribución de perfiles de aluminio y PVC para los sectores de la arquitectura y la industria.

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La intención es denominar la Vuelta 2027 como la de ‘Cortizo a Madrid’, teniendo en cuenta los lugares de salida y llegada de la prueba. Ya, en 2024, hubo una etapa que comenzó y finalizó en esta firma gallega, propiedad de José Manuel Cortizo, empresario que colabora con equipos ciclistas coruñeses, gran amante de este deporte y que movilizó a cientos de personas para que conocieran su fábrica, sin reparar en gastos, cuando se celebró la 11ª etapa de 2024. En un año, por lo tanto, la Vuelta partirá de Galicia donde hay la intención de programar varias etapas, siempre en unas carreteras complicadas por la orografía y con pocos kilómetros de llano.

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Fuente: El Periódico

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