La ronda española
Enric Mas ataca y deja a Roglic a más de dos minutos en la general de la Vuelta
La victoria fue para el alemán Marco Brenner
La 14ª etapa de la Vuelta ha vuelto a estar marcada por el calor y las fugas, en un recorrido muy duro por la provincia de Jaén, con salida en la capital y llegada a lo alto de la Sierra de la Demanda con 155 kilómetros y tres puertos de montaña. La victoria fue para el alemán Marco Brenner con Enric Mas al frente de la general, al ataque y el que dejó a Primoz Roglic a 2.10 minutos en la general, quien, a su vez, fue superado por el austríaco Felix Gall, a 2.06 minutos del corredor mallorquín.
A Córdoba llega este domingo la 15ª etapa con fuertes temperaturas y antes de la jornada de descanso, la segunda y última, que dará la señal para que la Vuelta entre en la tercera semana de competición.
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Fuente: El Periódico
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