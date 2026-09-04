La ronda española
El gran Wout van Aert se exhibe en el horno granadino de la Vuelta
La 13ª etapa de la Vuelta se ha disputado este viernes íntegramente en la provincia de Granada bajo la tiranía de un termómetro justiciero que nunca ha estado por debajo de los 38 grados. Día marcado también por las escapadas, de inicio una numerosa con 43 corredores. Al final triunfo en Loja de la gran estrella Wout van Aert siempre con Enric Mas al frente de la clasificación general.
Este sábado regresa la montaña a la prueba, en una jornada recorrerá las carreteras de Jaén, entre la capital y Sierra de la Pandera, con un total de 155 kilómetros y tres puertos de montaña. El último, Sierra de la Pandera es un viejo conocido de la carrera donde ya ha habido seis finales desde la primera ascensión en 2002.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad
- Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
- Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
- Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta
- El Ministerio toma medidas para evitar que la extinción de la presa Villalcampo caduque por segunda vez
- In memoriam: Barrera en el cielo para Casto
- El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué
- GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta