La ronda española
El noruego Leknessund gana en la Vuelta en el nombre del rey Harald
Etapa de montaña en la sierra de Teruel con cinco puertos de montaña y final en la estación de esquí de Valdelinares, con mucho público en las cunetas y triunfo del noruego Andreas Leknessund, con crespón negro en homenaje al fallecimiento del rey Harald V. La victoria la ha conseguido en el liderato indiscutible de Tadej Pogacar, siempre vestido con el jersey rojo.
Este sábado la Vuelta se toma cierto respiro después de la intensa etapa de Castellón y la jornada montañosa por Teruel con un presumible esprint en la localidad valenciana de Xeraco para un total de 172 kilómetros. Habrá que estar pendientes, de todas formas, a lo que pueda ocurrir en el ascenso a Barx, a 23 kilómettros de la llegada.
Más información, en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
- Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
- Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”
- Consternación en Tábara por la muerte de un empresario de 55 años mientras practicaba submarinismo en Tarifa
- Casi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en Zamora
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Cuatro menores tiene en vilo a los vecinos de Alviar: pedradas, petardos de gran potencia y depósitos de coches
- Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago