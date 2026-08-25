La ronda española
Un Pogacar supersónico entra en la leyenda de la Vuelta
Cuenta la leyenda del Tour que en 1952 el director de la carrera, Jacques Goddet, duplicó la prima del segundo clasificado para incentivar la lucha en la general ante el dominio incontestable de Fausto Coppi. El ‘Campeonísimo’ llegó a París con 28 minutos de ventaja que nadie ha batido desde entonces. Ni siquiera Tadej Pogacar.
Pogacar es un ser supersónico, afable, que parece que se divierta mientras pedalea, al que no le importa que lo llamen Pogachicar porque él es el más grande y está por encima del bien y del mal. Salvo de sonreír en la salida de Andorra la Vella a un niño de unos cuatro años vestido con el jersey amarillo del Tour y la publicidad de su equipo. Estos detalles lo diferencian, lo engrandecen y hacen que nadie se canse de verlo ganar, salvo los rivales, que con cuatro etapas de la Vuelta finiquitadas ya pueden empezar a luchar entre ellos para ver quién acaba segundo, tal cual hizo el belga Stan Ockers, en la ronda francesa de 1952.
Hace dos años destrozó el Giro a la segunda etapa y el mes pasado hizo lo propio a la sexta del Tour. Y si no lo hizo el lunes en Font Romeu fue porque el cielo cayó en forma de granito sobre la cabeza de los corredores. En Andorra vive un centenar de corredores de los que participan en la Vuelta. Se conocen los puertos (Envalira, Baixalis, Ordino y La Comella) como el salón y los dormitorios de sus casas. Pero con Pogacar, que no pasaba por aquí desde el Tour de 2021, no pueden, aunque el territorio le resulte extraño.
Por si fuera poco, los ataca a 50 kilómetros de la meta, gana la etapa a la estratosférica media de 39 por hora, les saca casi tres minutos en meta y luego se pasa media hora en el podio vistiéndose de rojo por ser el líder de la Vuelta, de verde por ir al frente de los puntos y de topos por ocupar la primera plaza de la montaña. Y porque ya empieza a ser mayorcito para encabezar la lista de los jóvenes, después de dejar también a su equipo como el mejor de la carrera.
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Fuente: El Periódico
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