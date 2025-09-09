La ronda española
La etapa de la Vuelta se neutraliza a 8 kilómetros de la meta por las protestas pro-palestinas
La organización de la Vuelta ha comunicado que la etapa de la Vuelta se neutralizará a 8 kilómetros de la meta a consecuencia de las protestas por la presencia del equipo de Israel en la ronda española.
Ha habido protestas todo el día. Se han detectado clavos y ha sido cruzado un árbol. El ambiente en la meta está muy crispado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tierra del Vino, la única comarca de Zamora que aumenta su censo un 5,73% desde 2001
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- El Ayuntamiento de Benavente asume la demolición del número 8 de la calle Santa Cruz
- La vuelta al cole tras 17 años de espera en Cubillos
- Puebla de Sanabria vive su día grande de Las Victorias bajo la sombra de los incendios
- La tierra de secano reduce distancias con el regadío y se encarece un 23% en Castilla y León
- Comienza la 'Semana Santa de septiembre' en Zamora: la Esperanza en las calles de la ciudad
- Luis Miguel Rodríguez, director del Archivo Histórico de Zamora: 'Más de la mitad del tiempo digitalizamos por las consultas