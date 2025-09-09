Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La etapa de la Vuelta se neutraliza a 8 kilómetros de la meta por las protestas pro-palestinas

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes / Javier Lizón / EFE

Sergi López-Egea

Mos (enviado especial)

La organización de la Vuelta ha comunicado que la etapa de la Vuelta se neutralizará a 8 kilómetros de la meta a consecuencia de las protestas por la presencia del equipo de Israel en la ronda española.

Ha habido protestas todo el día. Se han detectado clavos y ha sido cruzado un árbol. El ambiente en la meta está muy crispado.

