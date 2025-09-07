Ciclismo
Un manifestante propalestino causa la caída del ciclista Javier Romo en la Vuelta a España
El activista se abalanzó sobre la carretera y cayó antes de alcanzar la calzada, pero el corredor del Movistar se fue al suelo al verse sorprendido por la acción
El ciclista, que se fue corriendo a por al manifestante tras la caída, pudo retomar la marcha posteriormente
EFE
Monforte de Lemos (Lugo)
El ciclista español Javier Romo (Movistar) sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizan la escapada del día.
A 56 km de meta, el manifestante apareció desde la cuneta bandera palestina en mano trató de entrar en la carretera, pero tropezó sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo miró para atrás y sufrió la caída.
El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes. Romo sigue en carrera a falta de 40 km para la meta de Monforte de Lemos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el 'punto de encuentro' de sus vecinos
- El incendio de Castromil, intencionado, se encuentra sin llama y casi perimetrado
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar y huye
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- DIRECTO | Barakaldo CF - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- Dos incendios de madrugada en Morales del Vino: se descartan daños y la piscina reabre con normalidad
- Atropello en las Tres Cruces de Zamora con una herida de unos 50 años