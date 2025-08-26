Ciclismo
La etapa 4 de la Vuelta España 2025, en directo
Los casi 207 kilómetros entre Susa y Voiron hacen de este recorrido el más largo de esta edición
EFE
Ceres (Italia)
El periplo de la 80ª Vuelta a España en su primera salida en la historia desde Italia, concretamente Turín, finaliza este martes con una cuarta etapa con desenlace incierto, tras una primera mitad dura y una segunda con posibilidades para que el pelotón se recomponga.
El pelotón deberá completar el recorrido entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) de 206,7 kilómetros de recorrido, la más larga de esta edición.
El final en Voiron viene condicionado por la proximidad de Grenoble, donde el pelotón cogerá un avión para seguir el miércoles la carrera, ya en España, en Figueres.
