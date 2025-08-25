Ciclismo
Etapa 3 de la Vuelta a España 2025, en directo
La segunda etapa más corta de la ronda española será una buena opción para los más polivalentes
Redacción / EFE
Al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera etapa de la 80ª Vuelta a España será la más corta de esta edición con solo 134,6 kilómetros, con salida en San Maurizio Canavese y Ceres, en la mayor opción será para los hombres polivalentes con un buen esprint.
El final de etapa se situará en Ceres, tras una ascensión final de 2,6 kilómetros y catalogado por la organización como puntuable de cuarta categoría, en la que el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) será la principal rueda a vigilar.
La etapa será de las típicas por carreteras italianas, muy sinuosa y con continuos sube y baja que llevará el desnivel acumulado en la etapa hasta casi los 2.000 metros, con un total de 1.996.
En el ecuador de la jornada se ubica la ascensión a Issiglio (Morris) de segunda categoría que podría dar opciones a los hombres que conformen la fuga para ver si el pelotón estará por la labor de dejar llegar la escapada o por el contrario los hombres fuertes pelean por conseguir el triunfo y el premio de la bonificación.
- Etapa 3: San Maurizio Canavese - Ceres, 134,6 km
Salida neutralizada: 14.20 horas (12.20 GMT)
Salida real: 14.27 horas (14.27 GMT)
Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)
Promedio intermedio: 44 km/h
Sprint Bonificado: Courgnè, 78,5 km
Montaña:
Issiglio (Morris) (2ª), 65,8 km. Ascenso 5,5 km al 6,5 %
Ceres (4ª), 134,6 km. Ascenso 2,6 km al 3,6 %.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas
- Gracias a los vecinos de San Martín de Castañeda
- Un chico del pueblo
- Horror en Abejera, segundo acto: el fuego marca el destino de este pueblo zamorano
- Un nuevo kiosco en la plaza de Santa Lucía da servicio a La Horta
- 180 camas y comida pedida por la Junta al Gobierno lleva desde el lunes sin usarse en León
- Estos incendios dejan claro que la amenaza llega a los pueblos