El italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) aseguró tras su victoria en la contrarreloj de La Vuelta a España en Valladolid, la vigésima séptima de su carrera y la primera que conseguía en territorio español, que está "muy contento" en un día en el que ha "disfrutado mucho". "Después de ganar dos etapas en el Giro, ganar aquí era un objetivo y un sueño. Ahora tenemos otras dos semanas para seguir intentándolo", manifestó tras protagonizar una gran contrarreloj en la que aventajó en 16 segundos al campeón del mundo de la especialidad, el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Después del Mundial, en el que fue segundo tras el belga, explicó que "no sabía si el equipo quería o no que estuviera en la Vuelta". "Pero insistí mucho para estar aquí y ayudar a G (Geraint Thomas)", añadió. "Ganar aquí es increíble. El recorrido era muy bonito y también hemos tenido suerte con el tiempo", afirmó. Sobre el esprint que disputó en Burriana en el que fue segundo tras Kaden Groves (Alpecin) aseguró que no es la modalidad en la que se siente más a gusto. "Pero lo volveré a intentar si tengo la oportunidad o me meto en alguna escapada", apuntó.

Ganna mostró en las calles vallisoletanas un excepcional acoplamiento a su máquina. "En un recorrido en el que apuré al máximo y arriesgué, aunque sólo en la primera bajada había un punto un poco peligroso y el resto eran curvas bastante sencillas". El italiano reconoció que se empleó al máximo en los 25,8 kilómetros de recorrido, en los que en cada trazada ajustó prácticamente hasta el límite, y no sabía responder si hubiera sido capaz de "hacer un poco más de lo que hice".