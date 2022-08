⏱ Faltan 2 días



❤️ 2 ganadores de La Vuelta se despedirán de la carrera este año: @vincenzonibali y @alejanvalverde



⏱ 2 days left



➡️ 2 La Vuelta winners will say goodbye to the race this year: Alejandro Valverde and Vincenzo Nibali.@Tissot #OfficialTimeKeeper #LaVuelta22 pic.twitter.com/tzyO3xS5Vm