Valverde, tras la caída: "Tengo molestias en la muñeca, pero espero que nada"

El español Alejandro Valverde (Movistar) aseguró que la caída que sufrió en el último kilómetro de la etapa de este sábado, con final en Oviedo, en una montonera no le ha producido daños de consideración, aunque si tiene "unas molestias en la muñeca" que espera "que no sean nada".

"Me he caído casi de parado. Tengo molestias en una muñeca, pero espero que no sea nada", explicó un Valverde que desveló que la caída "se veía venir". "Mucha velocidad, mucha tensión y se han caído al suelo", dijo.

Por lo demás, el murciano cree que ha salvado la etapa, "salvo la caída, de manera decente".

No obstante, el segundo de la clasificación general aseguró que, a pesar de lo que podía parecer por el perfil que presentaba, "de llana no ha tenido nada".